Droit à l’avortement : la Cour Suprême annule l’arrêt « Roe vs Wade »

Ce 24 juin 2022, la Cour Suprême des Etats-Unis a annulé l’arrêt historique « Roe vs Wade », qui garantissait la constitutionnalité du droit à l’avortement. Cela signifie que chaque Etat américain peut désormais interdire l’avortement sur son territoire. Ce retour cinquante ans en arrière provoque un séisme dans la société civile.

Le projet était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Mais il a été adopté plus tôt qu’attendu. Ce 24 juin 2022, la Cour Suprême des Etats-Unis, désormais (et pour longtemps) largement dominée par les ultra-conservateurs, a annulé l’arrêt « Roe vs Wade » de 1973.

La Cour Suprême enterre le droit constitutionnel à l’avortement, et ouvre à son interdiction dans des Etats

Depuis presque cinquante ans, en vertu de cet arrêt par la Cour Suprême, la Constitution américaine protégeait le droit à l’avortement. Dans les faits, cela signifiait qu’un Etat n’avait pas le droit de l’interdire. Mais, ces derniers mois, la Cour Suprême avait validé plusieurs lois restreignant fortement le droit à l’avortement dans des Etats du Sud des Etats-Unis.

Et, en ce début d’été 2022, elle a tranché. Cette décision ramène, d’un trait de plume, les Etats-Unis avant 1973. Désormais, un Etat américain a parfaitement le droit d’interdire l’avortement sur son sol. Et il semble acquis que plusieurs Etats dominés par des ultra-conservateurs vont sauter le pas rapidement.

La décision de la Cour Suprême a provoqué une vague d’indignation dans tous les pays. Les manifestations se sont multipliées. Des milliers de femmes ont pris position en faveur de l’avortement. Le président Joe Biden a déclaré que « c’était un jour triste » pour les Etats-Unis. « La santé et la vie des femmes de ce pays sont maintenant en danger« , a-t-il poursuivi, dénonçant une « erreur tragique« , résultant d' »une idéologie extrémiste« .