L’Ukraine devrait devenir candidat à l’Union européenne, en un temps record

Ce 16 juin 2022, les chefs de l’État français, allemand, italien et roumain ont publiquement approuvé le statut de candidat immédiat à l’adhésion à l’Union européenne de l’Ukraine, moins de trois mois après sa demande. Les quatre dirigeants ont également indiqué qu’ils soutiendraient la candidature de la Moldavie. Le Conseil européen doit encore valider cette décision la semaine prochaine, mais ce ne devrait être qu’une formalité. Pour autant, de candidat à membre de l’Union européenne, le chemin peut être très long…

« Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l’adhésion » de l’Ukraine. En visite à Kiev, le président de la République française Emmanuel Macron a fait cette déclaration, aux cotés du président du Conseil italien, du chancelier allemand et du président roumain. Les quatre chefs d’État ont ensuit précisé que ce soutien s’appliquait aussi à la Moldavie. Ils n’ont en revanche pas dit un mot de la Géorgie, qui avait déposé une demande en même temps que les deux autres pays.

Ukraine et Moldavie candidats à l’adhésion à l’Union européenne, trois mois après leur demande

La Commission européenne devrait à son tour, ce 17 juin 2022, soutenir cette proposition. Elle devrait ensuite, selon toute logique, être accepté par le Conseil européen des 23 et 24 juin 2022 puisque, outre l’accord des trois pays les plus peuplés et les plus puissants de l’UE (France, Allemagne, Italie), elle bénéficie aussi du soutien de la Pologne et de la Hongrie. L’Ukraine et la Moldavie devraient donc devenir candidats moins de trois mois après leur demande officielle.

Cet accord express est une conséquence directe de l’invasion russe de l’Ukraine. Habituellement, il faut au moins deux ans à un pays pour devenir officiellement candidat. Pour autant, cela ne signifie pas que l’Ukraine ou la Moldavie vont devenir membres de l’Union européenne à court terme. Les deux pays sont en effet éloignées des standards de l’Union, qu’il s’agisse de minimums sociaux, de développement économique ou de normes environnementales, et ils souffrent d’une forte corruption.

Qui plus est, les derniers élargissements à l’Est ont posé des soucis aux instances européennes. Et le non-respect de l’Etat de droit par la Hongrie ou la Pologne ne risquent pas d’inciter les grands pays de l’Union européenne à accepter de nouveaux membres sans une refonte des institutions. D’autant que le nombre de pays en attente commence à être très important (outre Ukraine et Moldavie, Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie sont officiellement candidats)…