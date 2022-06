Sommet des Amériques : vive tension entre les USA et l’Amérique Latine

Le sommet des Amériques, la semaine dernière, a été le terrain d’une passe d’arme diplomatique, sur fond d’exclusion, par les États-Unis de Joe Biden, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Provoquant le refus du président mexicain de se rendre à Los Angeles.

Les États-Unis ont organisé, la semaine dernière, le Sommet des Amériques à Los Angeles. L’occasion, pour le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, ne négocier sur les flux migratoires, qui ont repris de plus belle avec la levée des sanctions dues au Covid-19. Les pays d’Amérique Latine, eux, voulaient obtenir plus de débouchés commerciaux aux États-Unis.

Outré de l’exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua, le président mexicain a snobé le Sommet des Amériques

Mais le fond de cette réunion a été en grande partie occultée par des problèmes diplomatiques et politiques. La Maison-Blanche a en effet refusé d’inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. La présidence américaine refuse de discuter avec des pays qu’elle ne juge pas démocratiques. Elle ne reconnait d’ailleurs pas leurs gouvernements.

Mais ce choix a provoqué la colère du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, ancré très à gauche. En réaction, il a refusé fermement de se rendre au sommet. « Je ne vais pas au sommet parce qu’on n’invite pas tous les pays de l’Amérique. Je crois en la nécessité de changer la politique qui a été imposée depuis des siècles : l’exclusion », a ainsi lancé AMLO. C’est le ministre des Affaires étrangères mexicain, Marcelo Ebrard, qui s’est donc rendu à Los Angeles.

Cuba, de son coté, a dénoncé une exclusion « antidémocratique et arbitraire ».