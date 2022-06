Colombie : le social-démocrate Gustavo Petro largement en tête de l’élection présidentielle

Au premier tour de l’élection présidentielle en Colombie, le sénateur Gustavo Petro, ancien guérillero et social-démocrate convaincu, est arrivé largement en tête, avec plus de 40% des voix. Le représentant des conservateurs au pouvoir n’a même pas franchi le premier tour, devancé par l’excentrique millionnaire Rodolfo Hernandez.

Après des années avec les conservateurs au pouvoir, le temps de l’alternance est-il enfin venu en Colombie ? Le parti du président sortant Iván Duque ne sera en tout cas pas présent au second tour de l’élection présidentielle. Arrivé troisième avec 23,87% des voix, son représentant Frederico Gutierrez a immédiatement appelé à voter pour la grosse surprise de ce premier tour, le millionnaire Rodolfo Hernandez, arrivé second avec 28,20 % des voix.

Pour Gustavo Petro, la Colombie a le choix entre « se suicider ou avancer »

Ce dernier, surnommé « le Trump colombien », a fait campagne sur des déclaration populismes et anti-corruption. L’homme d’affaire de 77 ans a pourtant déjà été condamné pour des faits de… corruption ! « Aujourd’hui, le pays a gagné parce qu’il ne veut pas continuer un jour de plus avec les mêmes personnes qui nous ont amenées à la situation douloureuse que nous connaissons », a-t-il commenté depuis la ville de Bucaramanga, dont il fut maire.

Mais le grand vainqueur de ce premier tour est bien le social-démocrate Gustavo Petro. Avec plus de 40% des voix, l’ancien guérillero se pose en favori du second tour. Il porte l’espoir d’une politique plus sociale, et moins favorable aux classes aisées du pays. « Nous voulons inviter l’ensemble de la société colombienne à faire un vrai changement. Aujourd’hui, nous devons définir quel changement nous voulons, s’il s’agit de se suicider ou d’avancer », a-t-il déclaré au soir du premier tour.