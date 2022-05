Changement climatique : catastrophique montée des eaux en Nouvelle-Zélande

Ce 2 mai 2022, le programme de recherche NZ SeaRise a publié une étude sur l’évolution de la montée des eaux en Nouvelle-Zélande. Elle révèle une hausse beaucoup plus rapide que prévue. Plusieurs zones côtières pourraient subir des inondations à répétition. Les deux principales villes du pays, Auckland et Wellington, sont particulièrement en danger.

Le monde coule, au sens propre, dans l’indifférence presque générale. La publication du dernier rapport du Giec a été à peine couverte par les médias mondiaux. Les effets du changement climatique sont pourtant chaque jour davantage visibles. L’action est indispensable, à court terme.

Le changement climatique provoque une montée des eaux plus rapide que prévue en Nouvelle-Zélande

Ce lundi 2 mai 2022, c’est de Nouvelle-Zélande qu’est venue une nouvelle mauvaise nouvelle. Le programme de recherche NZ SeaRise a publié une étude sur l’évolution de la montée des eaux dans le pays. Menée sur cinq ans, elle révèle que certaines zones s’enfoncent de 3 à 4 millimètres par an. Un rythme deux fois plus rapide que prévu.

A Wellington, la capitale, l’élévation pourrait atteindre 30 cm d’ici à 2040. Un niveau n’était pas attendu avant 2060. Les données montrent aussi que la zone la plus vulnérable est justement la plus peuplée du pays. Le littoral sud-est de l’île du Nord, où se trouve la ville la plus importante de Nouvelle-Zélande, Auckland, subit en effet une hausse du niveau des eaux deux fois plus rapides que prévu.

« Nous avons moins de temps pour agir », pointe ainsi Tim Naish, professeur à l’université Wellington de Victoria qui a codirigé le programme. Cette perspective est « un peu terrifiante », juge le chercheur.