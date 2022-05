La Finlande et la Suède officiellement candidates à l’OTAN

Ce 15 mai 2022, la Finlande a officiellement demandé son adhésion à l’OTAN ; en Suède, le gouvernement a indiqué vouloir en faire de même. Signant un cinglant échec diplomatique pour la Russie et Vladimir Poutine.

En discussion depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’adhésion de la Finlande et de la Suède pourrait très bientôt devenir une réalité. Malgré les menaces russes, le chef de l’État finlandais, Sauli Niinistö, et le Conseil gouvernemental mené par la Première ministre Sanna Marin « ont conjointement décidé que la Finlande allait demander à devenir membre de l’Otan », selon les mots du président finlandais.

Le pays s’apprête donc à mettre fin à sa doctrine de non-alignement militaire face à la Russie. Une vision de la neutralité qui avait même pris le nom du pays, « la Finlandisation ».

L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, un camouflet diplomatique pour Poutine

La veille, Sauli Niinistö avait informé son homologue russe Vladimir Poutine de cette décision. Ce dernier avait estimé que ce « serait une erreur, puisqu’il n’y a aucune menace à la sécurité de la Finlande ». Le président russe aurait ensuite menacé Helsinki de mesures « technico-militaires » en représailles. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a d’ailleurs cessé de livrer de l’électricité à la Finlande, officiellement pour des factures impayées.

Ce même 15 mai, en Suède, le parti social-démocrate, au pouvoir, a validé le principe d’une demande d’adhésion à l’OTAN, conjointement avec la Finlande. Un revirement spectaculaire pour un parti qui s’était toujours opposé à une intégration dans l’alliance Atlantique.

Cette double demande ne signifie pas que les deux État vont intégrer immédiatement l’OTAN. L’unanimité des pays membres est en effet requise. Et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan pourrait bloquer le processus. Le président turc s’est dit opposé à cette adhésion. Il reproche à la Finlande et, plus encore, à la Suède, d’accueillir sur son sol de nombreux membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par Ankara.

Pour autant, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a affirmé que la Turquie n’avait pas l’intention de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est aussi montré « confiant dans un consensus » avec la Turquie.

Cette adhésion serait un camouflet diplomatique pour Vladimir Poutine. Le président russe avait exigé un recul de l’OTAN pour ne pas mener d’offensive contre l’Ukraine.