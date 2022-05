Le chef de la diplomatie russe estime que Volodymyr Zelensky peut être juif et nazi

Poursuivant son storytelling sur la « dénazification » de l’Ukraine que permettrait « l’intervention » de la Russie, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a récemment expliqué que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pouvait très bien être à la fois juif et nazi. Pour appuyer ses dires, il a affirmé, sans hésiter, qu’Hitler lui-même avait des origines juives. Provoquant une levée de boucliers dans toutes les communautés juives et en Israël.

« La nazification de l’Ukraine est un fait bien établi ». Dans un entretien avec la chaîne italienne Rete 4, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a poursuivi sur la grande thématique défendue par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Pour la diplomatie russe, Volodymyr Zelensky peut être juif et nazi, tout comme Hitler…

Coutumier du fait, il a notamment cité les combattants du bataillon Azov coincés dans l’usine Azovstal de Marioupol. « Ils portent sur leurs corps et sur leurs uniformes des tatouages ou symboles comme la Svastika… Ils lisent et soutiennent ouvertement Mein Kampf », a-t-il déclaré.

Même le fait que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, soit juif ne l’empêche pas, pour Sergueï Lavrov, d’être aussi un nazi. « Je peux me tromper mais même Hitler avait des origines juives. Donc ça ne veut rien dire ! (…) Cela fait longtemps qu’on entend les plus sages des Juifs nous dire que les pires des antisémites sont juifs », poursuit-il calmement.

Dans les communautés juives du monde entier, la sortie n’est pas passée. En Israël non plus. « Les propos du ministre Lavrov sont à la fois scandaleux, impardonnables et une horrible erreur historique », a asséné le ministre des affaires étrangères Yaïr Lapid. Même le premier ministre Naftali Benett, d’ordinaire très prudent vis-à-vis de la Russie, a condamné les propos.

La diplomatie ukrainienne est également monté au créneau. « Lavrov n’a pas pu cacher l’antisémitisme profondément enraciné dans la culture des élites russes » a ainsi déclaré le ministre des affaires étrangères ukrainien Dmitro Kuleba.