La France a atteint le « jour du dépassement » des ressources planétaires ce 5 mai 2022

Si toute l’humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé ce 5 mai toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an, a annoncé le WWF. La France a donc déjà atteint son « jour du dépassement », calculé tous les ans l’ONG américaine Global Footprint Network. Mais une amélioration reste possible, si la volonté politique est présente…

Tous les ans, l’ONG américaine Global Footprint Network calcule le « jour du dépassement », en croisant l’empreinte écologique des activités humaines (surfaces terrestre et maritime nécessaires pour produire les ressources consommées et pour absorber les déchets de la population) et la « biocapacité » de la Terre (capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par l’Homme, notamment la séquestration du CO2).

En 2021, l’humanité avait ainsi utilisé toutes les ressources renouvelables produite annuellement dès le 29 juillet 2021. L’ONG effectue les mêmes calculs pour chaque État, et, pour la France, ce « jour du dépassement » est arrivé ce 5 mai 2022, annoncent Global Footprint et son partenaire WWF.

Cela signifie que si toute l’humanité vivait comme en France, elle aurait déjà utilisé toutes les ressources que la Terre peut renouveler en un an. Avec une consommation « française », il faudrait donc 2,9 Terres pour subvenir aux besoins de ses habitants.

En France, le « jour du dépassement » tombe toujours plus tôt, mais ce n’est pas une fatalité…

En 1961, le « jour du dépassement » en France tombait en octobre. « Tous les présidents de la Ve République ont laissé l’empreinte écologique du pays se dégrader », dénonce WWF France dans un communiqué. Mais le quinquennat qui s’ouvre pourrait inverser la tendance, et repousser ce jour à la fin du mois de mai.

Pour cela, il faudrait adopter une « planification écologique » ambitieuse. A savoir, notamment :

diviser par deux l’utilisation de pesticides ;

parvenir à 25% de terres cultivées en bio ;

réaliser 700 000 rénovations de logement complètes chaque année ;

soutenir les alternatives à la voiture ;

faire baisser de 20% la consommation de protéines animales ;

accélérer le développement des énergies renouvelables.

En s’en tenant aux lois déjà en vigueur, en 2027, le jour du dépassement ne serait repoussé qu’au 8 mai.