L’économie de la zone euro bien loin de la croissance

Le premier trimestre de l’année 2022 a été morose, d’un point de vue économique, dans la zone euro, avec une croissance d’à peine 0,2%. Les prévisions optimistes de mi-2021 sont loin. La crise énergétique et la guerre en Ukraine ont effacé les effets positifs de la fin des restrictions liées au Covid-19. L’inflation est particulièrement forte et, pour l’heure, les salaires ne suivent pas. Faisant craindre une vraie perte de pouvoir d’achat pour les ménages cette année. L’occasion de changer enfin de paradigme économique ?

Les prévisions étaient alarmistes, les chiffres réels le sont peut-être encore plus. La sortie des restrictions liées au Covid-19 faisait espérer un retour à la croissance dans la zone euro. Mais la crise énergétique et la guerre en Ukraine sont passés par là.

Une croissance de seulement 0,2% pour la zone euro au premier trimestre 2022

Durant le premier semestre 2022, la croissance dans la zone euro a péniblement atteint 0,2%. Dont une stagnation pour la France, une baisse de 0,2% pour l’Italie. Et une modeste croissance en Allemagne et en Espagne. L’inflation reste forte : les prix à la consommation ont augmenté de 7,5% sur un an en avril. Comme, dans le même temps, les salaires n’augmentent que peu, le pouvoir d’achat se réduit comme peau de chagrin.

Les gouvernements concentrent leurs efforts à destination des ménages sur la hausse des prix de l’énergie, qu’ils jugulent par différentes mesures fort coûteuses. Certains analystes craignent même une entrée en récession au deuxième ou troisième trimestre. Au total, il est probable que le pouvoir d’achat des ménages encaissent une baisse de 5% entre 2021 et 2022.

Qui plus est, le contexte global n’incite pas les Européens à utiliser l’argent mis de coté pendant la crise du Covid-19. Pour soutenir l’économie européenne, un soutien des États et de la BCE semblent indispensables. Est-ce enfin l’heure d’abandonner le Pacte de stabilité et d’envisager de nouvelles règles du jeu économique ?