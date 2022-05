Visite d’Erdogan en Arabie Saoudite : vers un réchauffement des relations turco-saoudiennes

En cette fin avril, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a été reçu officiellement en Arabie Saoudite. Cette visite prélude peut-être à un soutien saoudien à l’économie turque. Elle marque surtout, symboliquement, la fin de dix ans de tensions extrêmes entre les deux pays.

Depuis 2011, les relations entre la Turquie et l’Arabie Saoudite n’avait fait que se tendre. Suite au « Printemps arabe », le président turc Recep Tayyip Erdogan s’était fait le défenseur des révolutions proches des Frères musulmans et, plus généralement, des sunnites. Là où la monarchie saoudienne restait grande protectrice des chiites.

Ces tensions ont culminé en 2018 avec l’assassinat du journaliste saoudien d’opposition, Jamal Khashoggi, dans l’ambassade saoudienne à Ankara. Il est plus que probable que Recep Tayyip Erdogan ait autorisé l’envoi au FBI de preuves incriminant le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, comme commanditaire, au moins indirect, de l’assassinat. Depuis, l’Arabie Saoudite boycotte les importations turques. Leur volume a ainsi chuté de 98% entre 2017 et 2020.

La visite d’Erdogan en Arabie Saoudite doit « ouvrir une nouvelle ère » dans les relations turco-saoudiennes

Mais, aujourd’hui, la donne a changé. Recep Tayyip Erdogan fait face à une crise économique et une dévaluation de sa monnaie historiques. L’ensemble a provoqué une inflation historique en 2021, qui ne semble pas s’arrêter. Pour redresser la barre, et faisant face à une opposition qui reprend de la vigueur, l’omnipotent président turc a décidé de renouer des contacts avec les autres puissances régionales. Accords et visites avec Egypte, Israël, Arabie saoudite et Emirats arabes unis sont ainsi au programme.

Recep Tayyip Erdogan a donc achevé le mois d’avril 2022 par une visite en Arabie Saoudite. Il y a rencontré Mohammed ben Salmane et le roi Salmane. Certains analystes estimaient que l’Arabie Saoudite allait officialiser un soutien financier à la Turquie, via un prêt de 10 milliards de dollars. Le royaume saoudien veut en effet profiter de son embellie économique pour renforcer sa position diplomatique.

Aucune annonce n’a eu lieu de ce coté. Mais, symboliquement, les photos des dirigeants turcs et saoudiens côte à côte indiquent un clair changement de paradigme. Recep Tayyip Erdogan a ainsi déclaré qu’il espérait que cette visite allait « ouvrir une nouvelle ère » dans les relations turco-saoudiennes. « Le renforcement de la coopération dans les domaines de la défense et des finances est dans notre intérêt mutuel », a-t-il complété.