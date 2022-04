Les Îles Salomon signent un pacte de sécurité avec la Chine

Ce 19 avril 2022, le gouvernement des Îles Salomon a signé un pacte de sécurité militaire avec la Chine. Les pays occidentaux, notamment l’Australie et les Etats-Unis, s’inquiètent des ambitions militaires chinoises dans le Pacifique.



La Chine veut étendre sa puissance militaire au-delà de ses eaux territoriales, notamment vers le Pacifique. Pékin manque en effet d’un accès direct vers l’Océan. Pour atteindre le Pacifique, les navires chinois doivent en effet passer à proximité de bases militaires détenues par le Japon et Taïwan.

De quoi crisper les Occidentaux, Australie et Etats-Unis en tête, quand la Chine se rapprochent militairement d’États du Pacifique, comme c’est le cas actuellement avec les Îles Salomon. Membres du Commonwealth, l’État insulaire est historiquement dans la sphère d’influence occidentale.

Mais la Chine prend de plus en plus d’importance dans l’économie et la politique étrangère du pays. En 2019, les îles Salomon avaient d’ailleuirs décidé de ne plus reconnaître Taïwan.

En 2021, des émeutes avaient éclatés dans l’archipel. Elles découlaient de la situation économique difficile du pays, aggravée par la crise du Covid-19, et par les rivalités entre les îles de Malaita (plus pauvres) et de Guadalcanal, siège de la capitale Honiara. Mais elles avaient aussi révélé un fort ressentiment contre l’influence chinoise sur le pays. Le quartier chinois d’Honiara avait ainsi été la cible principale des émeutes.

« Permettez-moi d’assurer au peuple des îles Salomon que nous avons conclu un accord avec la Chine les yeux ouverts »

Ce 19 avril 2022, c’est pourtant avec la Chine que le gouvernement des Îles Salomon a signé un pacte de sécurité militaire. Il autorise la Chine à déployer policiers et bateaux militaires dans l’archipel.

Une décision très critiquée par les alliés de l’État mélanésien, mais défendue par son premier ministre Manasseh Sogavare. « Permettez-moi d’assurer au peuple des îles Salomon que nous avons conclu un accord avec la Chine les yeux ouverts, guidés par nos intérêts nationaux », a déclaré le chef du gouvernement au Parlement ce 20 avril. Il a aussi exhorté les « voisins, amis et partenaires de sa nation » à « respecter les intérêts souverains des îles Salomon ».

Cette signature survient une semaine après la visite d’une délégation australienne, qui voulait éviter cet accord militaire. Les Etats-Unis vont envoyer eux aussi, la semaine prochaine, une délégation aux Îles Salomon. Le principal responsable américain pour l’Asie, Kurt Campbell, est ainsi attendu. Il sera accompagné de Daniel Kritenbrink, secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Washington veut notamment s’assurer que Pékin ne construira pas de base militaire dans l’archipel.