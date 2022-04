Israël et les Emirats Arabes Unis signent un accord de libre-échange

Symbole de la normalisation de leurs relations après les accords d’Abraham, Israël et les Emirats Arabes Unis ont adopté un accord de libre-échange, portant sur 95% des produits échangés entre les deux pays. Les négociations ont duré à peine 6 mois, une rareté pour ce type d’accord.

Les accords d’Abraham, signés en septembre 2020, ont acté la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Emirats Arabes Unis. Depuis, les deux pays n’ont cessé de renforcer leur coopération, économique et politique. Elle est symptomatique du rapprochement d’Israël avec les pays arabes opposés à l’Iran.

Suppression des droits de douane sur 95% des produits échangés entre Israël et Emirats Arabes Unis

C’est d’ailleurs en Egypte qu’Israël et les Emirats ont peaufiné un accord de libre-échange, mi-mars 2022, et signé en avril 2022. Il prévoit ainsi d’abolir les droits de douane sur près de 95 % des produits échangés entre les deux pays. Cet accord concerne notamment les secteurs de l’agriculture, des cosmétiques et des médicaments. Les échanges entre les deux pays atteignaient 900 millions de dollars en 2021. Cette nouvelle donne douanière devrait encore les renforcer.

Il aura, au final, suffi de 6 mois et de quatre rounds de négociation pour finaliser le texte. Un quasi-record, dans un domaine où les négociations sont souvent longues et difficiles. « Cela montre que nous sommes, de part et d’autre, enthousiastes à l’idée de promouvoir les relations bilatérales sur tous les fronts, en particulier sur le plan économique », pointe une source diplomatique israélienne.