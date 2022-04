La Russie menace la Suède et la Finlande en cas d’adhésion à l’OTAN

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la Russie accusant notamment Kiev d’avoir bombardé des villages russes, Moscou met la pression sur la Suède et la Finlande, en menaçant de déployer des missiles nucléaires en mer Baltique si les deux pays rejoignaient l’OTAN.

Avant de déclencher son invasion de l’Ukraine, la Russie avait demandé à l’Occident un recul de l’OTAN vers ses frontières post-Guerre Froide. Moscou pourrait, par son « opération militaire » sur le sol ukrainien, obtenir le contraire de ses objectifs de ce point de vue.

La Finlande et la Suède poursuivent en effet leurs manoeuvres pour abandonner leur position de neutralité, en cours depuis plus de 70 ans, et rejoindre l’Alliance Atlantique. Lors d’une visite de la première ministre finlandaise, Sanna Marin, à Stockholm, ce 14 avril 2022, pour rencontre son homologue suédoise Magdalena Andersson, les deux chefs du gouvernement ont affirmé avancer sur ces questions.

Finlande et Suède envisagent d’adhérer à l’OTAN, la Russie menace de déployer des missiles nucléaires en Baltique

Sanna Marin a déclaré que la Finlande prendrait une décision sur une éventuelle adhésion à l’OTAN d’ici quelques semaines. Magdalena Andersson a quant à elle souhaité une réévaluation « rapide et complète » de l’environnement sécuritaire de son pays. Qui plus est, les opinions publiques finlandaises et suédoises sont désormais favorables à une entrée de leur pays dans l’Alliance.

En réaction à ces discussions, Vladimir Poutine s’est montré offensif. Le chef de l’Etat russe a brandi la menace d’un déploiement de missiles nucléaires en Mer Baltique si les deux pays rejoignaient l’OTAN.

Sur le front ukrainien, les troupes russes continuent de faire du surplace. Moscou a accusé l’Ukraine d’avoir bombardé deux villages russes proches de la frontière. La Russie pourrait se servir de ce prétexte pour intensifier ses bombardements sur l’Ukraine. La possibilité d’une attaque nucléaire sur les positions ukrainiennes continue d’être évoqué dans les milieux proches du Kremlin.