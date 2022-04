Ukraine : accusée de crimes de guerre, l’armée russe se réoriente vers le Donbass

Le retrait des troupes russes vers l’Est de l’Ukraine se poursuit. L’armée ukrainienne a pleinement repris le contrôle de l’oblast de Kiev. Le Kremlin semble donc bien vouloir réorienter le conflit vers le Donbass. Mais, dans son retrait, l’armée russe a semé la mort et la désolation, avec l’exécution sommaire de plusieurs centaines de civils, notamment à Boutcha.

Enlisée sur le terrain, incapable de continuer de progresser, l’armée russe semble avoir changé de stratégie en Ukraine. Le Kremlin a d’ailleurs indiqué que le nouvel objectif prioritaire de la guerre était de prendre le contrôle du Donbass. Les troupes russes ont ainsi abandonné les lignes de font au centre du pays, pour se diriger vers l’Est.

En Ukraine, l’armée russe se concentre sur le Donbass

L’armée ukrainienne a ainsi repris pleinement le contrôle des régions de Kiev et de Tcherniguiv. Le conseiller présidentiel ukrainien, Mykhaïlo Podoliak estime que la nouvelle stratégie russe est claire : « se replier vers l’Est et le Sud pour garder le contrôle de vastes territoires occupés et y dicter durement ses conditions ».

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, reste toute fois prudent. « Ils ont encore la capacité de semer la mort et la destruction de manière massive, y compris dans des endroits comme Kiev, avec des frappes aériennes et des missiles », a-t-il déclaré.

Crimes de guerre

Surtout, la libération de plusieurs villes en périphérie de Kiev s’est accompagné de découvertes atroces. Plus de 400 civils auraient été sommairement exécutés par l’armée russe. Dans la localité de Boutcha, à proximité de Kiev, 280 cadavres ont été retrouvés dans des fosses communes.

« Nous avons trouvé des fosses communes. Nous avons trouvé des gens avec les mains et les jambes ligotées […] et avec des coups de feu, des impacts de balles, à l’arrière de la tête », a décrit le porte-parole du président ukrainien, Serguiï Nikiforovil, précisant qu’il s’agissait « clairement de civils ».

Ces crimes de guerre ont provoqué l’indignation de la communauté internationale. L’OTAN, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni ont dénoncé des « atrocités ». Ces découvertes pourraient même provoquer un nouveau train de sanctions contre Moscou. Les hydrocarbures pourraient être concernés.