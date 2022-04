Ecoute, jolie Marcia : une BD sur la violence au Brésil, récompensée du Fauve d’Or à Angoulême

L’édition 2022 du festival de la bande dessinée d’Angoulême a attribué son Fauve d’Or du meilleur album de l’année écoulé à Ecoute, jolie Marcia, du brésilien Marcello Quintanilha, une plongée mi-comique, mi-tragique, dans la violence quotidienne des favelas brésiliens. Une oeuvre singulière, savoureuse et graphiquement marquante.

L’auteur de bande dessinée Marcello Quintanilha s’est spécialisé dans les chroniques du quotidien de son pays, mêlant tragédie et comédie, portées par des personnages haut en couleur. Son style graphique assumait jusqu’ici une franche sobriété, souvent en noir et blanc, avec un trait dynamique mettant particulièrement en valeur les visages et les corps, dans des environnements confinant à l’abstrait (Talc de verre) ou plus réalistes mais peu présents (Tungstène).

Ecoute, jolie Marcia, une plongée dans la violence quotidienne du Brésil, séduit le jury d’Angoulême

Son dernier opus, Ecoute, jolie Marcia (Çà et là), a particulièrement marqué par une rupture graphique. En utilisant des aplats de couleurs numériques, parfois peu réalistes, il renforce à la fois l’aspect abstrait des images, leur côté criard et émotif, la lisibilité de l’ensemble, et ce mélange tragique-comique qui fait la patte de son auteur.

Cette nouvelle approche met parfaitement en valeur un récit qui suit Marcia, infirmière à Rio de Janeiro. Elle est confrontée à un gang avec lequel traîne sa fille, délurée et solaire. L’ensemble offre une plongée dans la violence quotidienne du Brésil, dans le quotidien des favelas et dans cette résistance aux contingences, faites d’ironie mordante, de burlesque assumé, et de combativité de tous les instants.

Cette histoire en forme de coup de poing a séduit le jury de l’édition 2022 du Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême. Mené par l’illustratrice, autrice et musicienne Fanny Michaëlis, ce jury a décerné son Fauve d’Or, récompensant le meilleur album de l’année écoulée, à Ecoute, jolie Marcia.