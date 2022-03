L’Union Européenne valide le principe de quotas de femmes dans les conseils d’administration

Présentée pour la première une 2012, mais bloquée notamment par l’opposition de l’Allemagne, une directive européenne, portant sur des quotas de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises, a été adoptée ce lundi 14 mars 2022. Elle devrait rentrer en vigueur d’ici la fin de l’année, quand le Parlement Européen l’aura validée.

Presque dix ans. C’est le temps qu’aura mis à aboutir un texte européen sur l’équilibre hommes-femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises. Ce 14 mars 2022, les Vingt-Sept ont en effet adopté une directive sur le sujet.

A partir de 2027, les entreprises européennes devront respecter des quotas de femmes dans leur conseil d’administration

Elle veut imposer aux entreprises cotées en Bourse des quotas de femmes dans leurs conseils d’administration, d’ici 2027. Le texte laisse le choix aux Etats membres de fixer un seuil de 33 % de tous les administrateurs-dirigeants ou de 40 % des administrateurs non-exécutifs. D’après l’Institut européen pour l’égalité des genres (EIGE), les conseils d’administration des grandes entreprises européennes ne comptaient fin 2020 que 29,5 % de femmes.

La mesure ne sera certes pas contraignante. Mais les entreprises ne respectant pas les quotas seront connues. Or, le name and shame est souvent particulièrement efficace pour changer le paradigme d’un grand groupe.

Présentée pour la première fois en 2012, la directive a subi pendant dix l’opposition de plusieurs États membres, en particulier l’Allemagne. Mais la la nouvelle ministre allemande en charge des Affaires sociales et des Femmes, Anne Spiegel (Verts), a soutenu ce texte de tout son poids.

« Dans les pays qui se sont dotés de quotas explicites de femmes on compte deux fois plus de femmes dans les directoires des grandes entreprises cotées que dans les pays sans », a-t-elle écrit dans une tribune en février.

Le Parlement Européen doit encore voter la directive, mais il y est nettement favorable. L’adoption définitive du texte pourrait donc se faire d’ici la fin 2022.