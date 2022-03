Royaume-Uni et Union Européenne unis face à la crise ukrainienne

Depuis le début du conflit en Ukraine, le Royaume-Uni et l’Union Européenne se sont rapprochés comme jamais depuis le Brexit. Ils sont notamment unis diplomatiquement et dans les sanctions contre la Russie. En revanche, le premier ministre britannique Boris Johnson sait toujours très bien critiquer l’Union Européenne, une stratégie gagnante auprès de son électorat, comme il l’a prouvé ce week-end.

La guerre en Ukraine a uni les positions du Royaume-Unie et de l’Union Européenne. Loin des tensions post-Brexit, les deux entités font front commun face à Moscou.

Le gouvernement britannique fut même le premier à décider des sanctions contre la Russie. Et les services secrets britanniques travaillent en lien constant avec leurs homologues européens. La place du Royaume-Uni dans la Défense du continent reste en effet prépondérante. L’armée britannique et l’armée française sont en effet les plus importantes d’Europe – et de loin.

L’Union Européenne et le Royaume-Uni, « des alliés fidèles, d’éternels voisins »

Liz Truss, ministre britannique des Affaires Étrangères, a ainsi été invité à un sommet avec ses homologues européens à Bruxelles. « Cette crise a démontré ce que nous avons en commun avec le Royaume-Uni, que nous sommes des alliés fidèles, d’éternels voisins. Quand il s’agit de problèmes graves, nous sommes d’excellents partenaires », s’est félicité Maroš Šefčovič, vice-président de la commission.

Pour autant, cette entente ne change pas les habitudes rhétoriques du premier ministre britannique, Boris Johnson. Durant une conférence de son parti, ce samedi 19 mars à Blackpool, il a osé une comparaison entre la résistance ukrainienne… et le Brexit ! C’était « l’instinct du peuple de ce pays, comme le peuple ukrainien, de choisir la liberté », a-t-il affirmé.

Une déclaration immédiatement condamnée par la plupart des services diplomatiques de l’Union Européenne. « Si j’étais Ukrainien, je me sentirai insulté. Si j’étais Britannique, j’aurais honte » a notamment réagi Philippe Errera, directeur politique au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères