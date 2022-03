Ukraine : la Russie exclue du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe, garant de l’Etat de droit sur le continent européen, notamment via la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ne compte plus que 46 membres. L’organisation allait en exclure la Russie le 16 mars 2022. Moscou a préféré claquer la porte dès le 15 mars 2022.

Déjà suspendue après l’invasion de l’Ukraine, la Russie allait être exclue du Conseil de l’Europe ce 16 mars 2022. Le Kremlin a donc choisi de quitter l’organisation la veille, le 15 mars 2022. Moscou en a profité pour accuser le Conseil de l’Europe d’être une marionnette de l’OTAN et de l’Union Européenne.

Avant ce départ, l’organisation réunissait tous les États du continent européen, sauf la Biélorussie. La Turquie et les Républiques du Caucase y siègent par exemple. Le Conseil de l’Europe a pour objectif de défendre les droits de l’Homme, la démocratie et l’Etat de droit pour, du moins jusqu’à ce mardi, « les 833 millions d’habitants de ses 47 pays membres ». Il ne compte donc désormais plus que 46 membres. Les 145 millions d’habitants de la Russie ne pourront plus bénéficier de la protection offerte par l’organisation.

La Russie ne bénéficiera plus du Conseil de l’Europe, « le système de protection des droits de l’homme le plus avancé au monde »

Le Conseil de l’Europe est surtout connu pour son bras armé judiciaire, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Elle a valeur d’ultime recours, en cas de violation des droits humains, lorsque toutes les voies judiciaires ont été épuisées. Une personne physique, un groupe de particuliers, une ONG peuvent saisir la CEDH, y compris en attaquant un État.

« Par leurs actions en Ukraine, les autorités russes privent le peuple russe du bénéfice du système de protection des droits de l’homme le plus avancé au monde, y compris la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme et notre vaste système de conventions », ont réagi dans un communiqué commun la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric, le président de l’Assemblée de l’institution Tiny Kox, et Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères et président du Comité des Ministres.