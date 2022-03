Ukraine : lourdes pertes russes, prochaine offensive sur Kiev et avancées diplomatiques

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est dans une période charnière. L’armée russe se préparerait à une offensive massive sur Kiev. Mais de nombreux témoignages évoquent aussi de lourdes pertes des troupes russes en Ukraine, humaines et matérielles. Dans le même temps, Kiev et de Moscou semblent réduire leur exigences diplomatiques pour mettre fin au conflit.

L’armée russe fait du surplace, en ce quatorzième jour de l’invasion de l’Ukraine. Les bombardements restent intenses, notamment sur les villes de Karkhiv et Soumy dans le Nord-Est, et d’Izioum à l’est. Certains analystes estiment que le Kremlin a décidé de regrouper ses forces. Le but serait de lancer une vaste offensive sur Kiev, d’ici trois à quatre jours. Et, pour cela, l’armée russe doit régler ses graves soucis d’approvisionnement.

Les soldats russes auraient subi de lourdes pertes en Ukraine

Sur le terrain, les pertes russes seraient particulièrement lourdes. Au moins 145 chars sur les 1 000 déployés auraient été détruits ou capturés, ainsi qu’une vingtaine d’avions de chasse et une douzaine d’hélicoptères. Pour le bilan humain, Moscou reconnaissait moins de 500 morts au 2 mars. Les sources américaines évoquent 4 500 morts, l’Union Européenne 6 000 tués, et l’Ukraine 12 000 morts.

Coté diplomatie, les avancées semblent modestes, mais réelles. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rappelé, lundi, les exigences russes. Il a évoqué la reconnaissance de l’annexion russe de la Crimée, de l’indépendance du Donbass et le renoncement de l’Ukraine à une entrée dans l’OTAN. Mais il ne parle plus du recul de l’OTAN à ses limites de 1999 (réclamé en janvier 2022), ni de « dénazification » et démilitarisation de l’Ukraine (comme c’était le cas depuis le début du conflit).

De son coté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis que ses envies d’adhésion à l’OTAN étaient « refroidies ». Et, s’il se refuse encore à parler d’indépendance du Donbass, il s’est dit « ouvert à un compromis sur la manière dont les gens vivent dans ces territoires ». De quoi espérer un rapprochement des positions entre les deux camps ?