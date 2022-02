En reconnaissant les républiques séparatistes du Donbass, Vladimir Poutine fait un pas vers la guerre

Ce lundi 21 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des républiques séparatistes de Lougansk et de Donesk, dans le Donbass, en Ukraine. Alors que séparatistes et armée régulière ukrainienne continuent d’échanger des tirs, et que le nombre de soldats russes à la frontière ukrainienne atteint 150 000, cette reconnaissance ouvre la voie à une invasion de l’Ukraine.

Vladimir Poutine est-il en train de boucler le dispositif lui permettant de justifier une agression de l’Ukraine ? Le président russe a, en tout cas, reconnu l’indépendance des républiques séparatistes ukrainiennes du Donbass.

Depuis 2014, ces républiques de Lougansk et de Donesk sont le théâtre d’un conflit entre des séparatistes pro-russes, soutenus par des soldats russes « sans écusson » et l’armée régulière ukrainien. Le cesser-le feu en vigueur entre les deux camps a été rompu mi-février, et les échanges de tirs et combats se multiplient depuis.

En reconnaissant l’indépendance des républiques du Donbass, Vladimir Poutine se rapproche d’une invasion de l’Ukraine

Or, Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance de l’ensemble de ces deux républiques, y compris la moitié de ces deux territoires toujours contrôlé par l’Ukraine (et peuplé essentiellement d’Ukrainiens). Cette reconnaissance peut presque être assimilée à une déclaration de guerre. Elle rend encore plus plausible l’hypothèse d’une invasion. D’autant que le Parlement russe a validé ce même jour la possibilité d’une intervention militaire en Ukraine. 150 000 soldats russes sont désormais stationnés près de la frontière ukrainienne, dont ils se rapprochent chaque jour.

En réaction, le Conseil de sécurité ukrainien a demandé d’instaurer un état d’urgence dans le pays, ce 23 février 2022. L’armée ukrainienne a également appelé ses réservistes âgés de 18 à 60 ans. Par ailleurs, « le ministère recommande aux ressortissants ukrainiens de s’abstenir de tout voyage en Russie et à ceux qui s’y trouvent déjà de quitter immédiatement le territoire », a indiqué la diplomatie ukrainienne dans un communiqué.

« Nous pensons qu’il est hautement probable qu’il mène à bien son projet d’une invasion totale de l’Ukraine », estime Liz Truss, ministre des Affaires étrangères britannique. Une première vague de sanctions occidentales a été mise en place contre la Russie. L’Allemagne a notamment suspendu l’ouverture du gazoduc Nord Stream 2.