Ukraine : la Russie va-t-elle craquer l’allumette qui mettra le feu aux poudres ?

Malgré les annonces de retrait des troupes russes, la situation demeure plus explosive que jamais entre l’Ukraine et la Russie. Des échanges de tirs d’artillerie dans le Donbass et, surtout, leur couverture par les autorités russes, laissent craindre que le Kremlin prétexte une attaque ukrainienne pour justifier une intervention militaire. Les Etats-Unis estiment l’invasion de l’Ukraine imminente.

Ce 15 février, les autorités russes ont annoncé leur volonté de retirer leurs troupes de la frontière ukrainienne. Mais, sur le terrain, les observateurs constatent plutôt un renforcement des positions russes.

Dans le même temps, ce 17 février 2022, des tirs d’artillerie ont été échangée dans le Donbass. L’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes se sont renvoyés la responsabilité de ces attaques. En tout, on compterait plus de 170 violations du cessez-le-feu. Dont le bombardement d’une école maternelle ukrainienne. Mais, surtout, le Kremlin a accusé à cette occasion l’armée ukrainienne de « provocations suscitant sa profonde préoccupation ».

La Russie cherche-t-elle un prétexte dans le Dombass pour pouvoir attaquer l’Ukraine ?

La crainte est grande que Moscou soit en quête d’un prétexte pour intervenir en Ukraine. Quitte à inventer un danger pour les 600 000 habitants du Donbass ayant obtenu un passeport russe depuis cinq ans. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, se dit persuadé d’une offensive russe « dans les prochains jours » après une opération « sous faux drapeau » (après un incident attribué faussement à la partie adverse).

« Nous constatons beaucoup de désinformation de la part de sites russes afin de créer une atmosphère de prétendues attaques contre la population russe dans cette partie de l’Ukraine », a pointé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a été encore plus clair. Il a modifié son agenda pour intervenir devant le Conseil de Sécurité de l’ONU. Il y a affirmé que Moscou pourrait « inventer la découverte d’un charnier, une frappe de drone mise en scène contre des civils, ou une (…) attaque chimique ». Le Kremlin déclarerait ensuite qu’il est nécessaire de « riposter pour défendre les ressortissants russes ou les habitants russophones en Ukraine ».

Puis, selon Anthony Blinken, « l’attaque va commencer, des missiles et des bombes russes vont tomber sur l’Ukraine, les communications seront coupées, des cyberattaques vont bloquer des institutions ukrainiennes […], des chars et soldats avanceront contre des objectifs-clés qui ont déjà été identifiés, y compris Kiev ».