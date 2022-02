Une médiation plutôt réussie pour Emmanuel Macron auprès de Vladimir Poutine

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a rencontré, ce lundi et ce mardi, à Moscou et à Kiev, les présidents russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, pour évoquer la crise majeure provoquée par les déplacements de troupes russes vers la frontière ukrainienne. Il a obtenu de Vladimir Poutine la promesse de ne pas être à l’origine d’une escalade. Et la relance des pourparlers sur la région séparatistes du Dombass.

Pour tenter d’apaiser les tensions entre la Russie, l’Ukraine, les Etats-Unis et l’OTAN, Emmanuel Macron s’est rendu à Moscou et à Kiev.

Après un entretien-fleuve avec Vladimir Poutine, ce lundi 7 février, le président français a estimé avoir « rempli son objectif ». « J’ai obtenu de lui l’engagement qu’il n’y ait pas de dégradation ni d’escalade », s’est félicité le président français. Le Kremlin a nié avoir pris de tels engagements. Emmanuel Macron a précisé alors que Vladimir Poutine s’était simplement engagé à ne pas être « à l’origine d’une escalade ».

Vladimir Poutine admet que « certaines des idées » d’Emmanuel Macron étaient « possibles pour jeter les bases d’avancées communes »

D’après l’Elysée, la Russie s’est également engagée à retirer de Biélorussie les troupes russes à la fin de leurs exercices, le 20 février. Moscou a affirmé que ce retrait était prévu depuis le début. Vladimir Poutine a toutefois déclaré, au terme de sa rencontre avec son homologue français, que « certaines des idées, des propositions » d’Emmanuel Macron étaient « possibles pour jeter les bases d’avancées communes ». De quoi permettre de prolonger la voie diplomatique.

Par ailleurs, les deux présidents se seraient entendus pour relancer les discussions sur la région séparatistes ukrainiennes du Dombass. Vladimir Poutine a cependant usé d’un langage pour le moins familier pour rappeler l’exécutif ukrainien à respecter les accords de Minsk sur le sujet. « Que ça te plaise ou non, ma belle, il va falloir t’y résoudre », a lancé le président russe. Soit le refrain d’une chanson paillarde faisant l’apologie du viol… Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répliqué en affirmant que, face à des telles provocations, « la patience est une vertu ».