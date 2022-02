Ukraine : Emmanuel Macron tente une médiation à Moscou et Kiev

Alors que l’armée russe renforce encore ses capacités militaires aux frontières avec l’Ukraine, en Russie et Biélorussie, le président de la République française, Emmanuel Macron, va se rendre ce lundi et ce mardi à Moscou et à Kiev pour rencontrer les présidents russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Une mission délicate, qui ne devrait pas bouleverser l’escalade de tensions.

Selon les services de renseignements américains, l’armée russe disposerait actuellement de 70% des forces nécessaires à une invasion éclair de l’Ukraine. 20 nouveaux bataillons ont rejoint les 60 déjà en place en Crimée et en Biélorussie, près de la frontière avec l’Ukraine. Une escadrille d’avions d’attaques au sol Sukoï-25 est arrivée au Belarus samedi depuis l’Extrême-Orient russe. Six nouveaux véhicules d’invasion amphibie devraient rejoindre le cinq installés en Mer Noir.

Au total, les spécialistes estiment que, d’ici quinze jours, la Russie sera en état de prendre Kiev en 48 heures. Toujours selon les mêmes services de renseignement, le président russe Vladimir Poutine hésiterait encore sur la conduite à tenir : se contenter d’une intimidation pour obtenir des gains diplomatiques forts avec l’OTAN et les Etats-Unis ; envahir la région séparatistes du Dombass ; ou envahir le pays tout entier.

Emmanuel Macron en visite en Russie et en Ukraine pour proposer une médiation

C’est dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron a décidé de tenter une médiation. Il a joint par téléphone ses homologues russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le 3 février 2022. Il s’est ensuite entretenu, le 4 février, avec le président états-unien Joe Biden puis avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Cet après-midi du 7 février 2022, Emmanuel Macron va se rendre à Moscou, où il rencontrera Vladimir Poutine. Il ira ensuite à Kiev, ce 8 février 2022, pour discuter avec Volodymyr Zelensky. « Nous n’allons pas obtenir de gestes unilatéraux, mais il est essentiel d’éviter une détérioration de la situation », a précisé le président français.

Des sources proches du Kremlin estiment toutefois que Vladimir Poutine ne prend pas la président français au sérieux. Il estime que le seul interlocuteur valable est Joe Biden, le seul à même d’ouvrir une « nouvelle ère dans les relations internationales », comme le souhaitent la Russie et la Chine.