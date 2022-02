Afghanistan : exécutions sommaires, non-respect des droits humains… Les Talibans n’ont pas tenu leurs promesses

Au moment de leur prise de pouvoir, à Kaboul, à l’été 2021, les Talibans avaient promis qu’ils respecteraient les droits humains en Afghanistan et ne mèneraient aucunes représailles. Un récent rapport des Nations Unies montrent qu’une centaine de proches de l’ancien gouvernement ont été exécutés, et que les droits des femmes et le droit de manifester étaient régulièrement bafoués.

Après la prise de Kaboul, les Talibans, de retour au pouvoir en Afghanistan, avaient tenu un discours modéré. Ils avaient proclamé une « amnistie générale », et indiqué qu’ils respecteraient les droits humains et les droits des femmes.

Les Talibans ont exécuté une centaine de proches de l’ancien gouvernement d’Afghanistan

Un récent rapport de l’ONU présente une réalité beaucoup plus problématique. Selon les Nation Unies, les Talibans auraient exécuté une centaine de personnes, proches de l’ancien gouvernement, des forces afghanes ou des forces étrangères. « La Manua (Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan, NDLR) a continué de recevoir des signalements crédibles d’homicides, de disparitions forcées et d’autres infractions envers ces personnes », détaille le rapport.

Les deux-tiers de ces exécutions seraient « des homicides extrajudiciaires commis de facto par les autorités ou leurs affiliés ». « Des militants pour les droits humains et des employés des médias continuent d’être victimes d’attaques, d’intimidations, de harcèlement, d’arrestations arbitraires, de maltraitances et d’homicides », complète la mission onusienne.

Le respect des droits humains n’est pas en reste. Les troupes gouvernementales répriment ainsi violemment des manifestations pacifiques. Les femmes disposent par ailleurs d’un accès plus que limité au travail. La plupart des écoles sont désormais interdites aux filles.

C’est « tout un système social et économique qui est en train de disparaître », a commenté Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU.