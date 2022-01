Marée noire : le Pérou déclare une « urgence environnementale »

Le 15 janvier 2022, un incident lors du déchargement d’un tanker à Lima répand l’équivalent de 6 000 barils de pétrole dans la mer. La marée noire se dépose sur les côtes à proximité de la capitale péruvienne. Ce 22 janvier 2022, le gouvernement péruvien a annoncé une « urgence environnementale » de 90 jours.

Effet papillon, nouvel épisode. Une éruption volcanique aux Îles Tonga peut provoquer… une marée noire au Pérou. Le 15 janvier 2022, un tsunami déferle sur le Pacifique, consécutif à la violente éruption du volcan Tonga. Il déclenche une forte houle aux abords de Lima, au moment où un tanker italien, le Mare-Doricum, décharge ses 965 000 barils de pétrole brut à la raffinerie de La Pampilla, appartenant à la compagnie espagnole Repsol.

Le coup de bambou fait verser l’équivalent de 6 000 barils de brut dans la mer. Donnant naissance à une marée noire d’importance. Elle a déjà pollué 21 plages, tuant poissons et oiseaux. La marée noire se déplace avec le courant marin en direction du nord. Elle menace la flore et la faune dans deux aires naturelles protégées, le système de réserve nationale des îles, îlots et pointes Guano « sur environ 512 hectares » ainsi que la zone protégée d’Ancon « sur 1 758 hectares ».

« Urgence environnementale » pour 90 jours au Pérou après la marée noire

En réaction, ce 22 janvier 2022, le gouvernement péruvien a mis en place, pour 90 jours, une « urgence environnementale ». Elle concerne les zones côtières frappées par la marée noire. Cette mesure doit permettre une « gestion durable des zones touchées », avec des « travaux de récupération et d’assainissement ».

La déclaration gouvernementale met également Repsol devant ses responsabilités. Elle réclame à la compagnie pétrolière de prendre à sa charge le plan de nettoyage. Repsol se défend en affirmant que les autorités maritimes péruviennes n’avaient pas émis d’avertissement concernant les conséquences possibles de l’éruption aux Tonga. Le Pérou a, dans tous les cas, déjà réclamé une compensation financière à Repsol.