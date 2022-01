La Macédoine du Nord a de nouveau un gouvernement

Deux mois après la démission du précédent premier ministre Zoran Zaev, qui faisait suite à une cuisante défaite de son parti aux élections municipales, une nouvelle coalition, réformiste et favorable à l’adhésion à l’Union Européenne (au programme quasi-identique au gouvernement Zaev), est parvenue à émerger en Macedoine du Nord, portant Dimitar Kovačevski au poste de premier ministre.

Fin décembre 2021, le parti social-démocrate (SDSM), au pouvoir en Macédoine du Nord, subit une défaite retentissante aux élections municipales. Dans la foulée, le premier ministre Zoran Zaev démissionne. S’ouvre alors une vaste crise politique dans le pays.

Macédoine du Nord : un nouveau gouvernement, avec le même programme que le précédent

L’assemblée est en effet morcelée entre de nombreux petits partis. Le SDSM et ses alliés de l’Union démocratique pour l’intégration et Alternative, représentant tout deux la minorité albanaise (25% de la population du pays), contrôlent 50 sièges sur les 120 de l’assemblée. Le principal parti d’opposition, le VMRO-DPMNE de centre-droit, ne peut trouver assez d’alliés pour disposer de la majorité absolue.

Après deux mois de discussions et tractations, une nouvelle coalition a émergé, ce 17 janvier 2022. Elle est, à nouveau, menée par le SDSM. Son principal allié est, à nouveau, l’Union démocratique pour l’intégration. Son leader, Dimitar Kovačevski, est le ministre adjoint aux Finances du gourvernement Zaev. Et son programme est quasi-identique au précédent gouvernement, l’assurance médiatique de Zoran Zaev en moins.

Le nouveau premier ministre s’est donné comme priorité « une croissance économique durable et plus forte » et le rapprochement avec l’Union européenne, tout en s’attaquant à la crise énergétique induite par la flambée des cours du gaz (la Macédoine du Nord exporte 100% de son gaz naturel de Russie) et en luttant contre la corruption endémique.