Présidence Française de l’Union Européenne : quatre projets industriels en pôle

La France préside depuis le 1er janvier 2022 le Conseil Européen. L’administration Macron veut profiter de cette fenêtre pour pousser quatre projets industriels européens. Cloud, semi-conducteurs, hydrogène, santé : quatre priorités de la Présidence Française de l’Union Européenne.

La France aura-t-elle le temps de mettre tous ses projets européens sur les rails ? Le gouvernement veut en effet profiter de la Présidence Française de l’Union Européenne (qui s’est ouverte pour six mois début 2022) pour lancer quatre nouveaux projets industriels européens, via les Projets Importants d’Intérêt Européen Commun, ou « PIIEC ».

Ce mécanisme permet en effet d’allouer des subventions publiques à des projets industriels jugés prioritaires et stratégiques, et que les fonds privés seuls ne pourraient suffire à financer. Trois PIIEC sont déjà en cours dans l’Union. Un sur les micro-composants électroniques, et deux sur les batteries électriques, dont un à destination des véhicules électriques.

La Présidence Française de l’Union Européenne veut développer des filières industrielles stratégiques en Europe

La France veut lancer quatre nouveaux PIIEC pendant sa présidence. Le premier porte sur la création d’une filière européenne de l’hydrogène vert. Soutenu par 20 pays, il comprend plus de 120 projets dont 15 français. Objectif : créer des usines d’électrolyse adossées à des sources de production électrique bas carbone. Puis utiliser cet hydrogène vert pour décarboner divers secteurs de l’économie (industrie et transport notamment).

Le second PIIEC porte sur la santé. Il vise notamment à relocaliser en Europe la production de certains principes actifs produits majoritairement en Asie. Le troisième PIIEC veut développer une filière européenne du cloud capable de rivaliser avec les GAFAM.

Le dernier porte sur les semi-conducteurs, avec comme horizon les technologies de pointe, notamment les composants de calcul embarqué très basse consommation, les technologies de l’électronique de puissance présentes dans les éoliennes et indispensables à la décarbonation des transports, et les technologies de communications pour la 5G et la 6G.