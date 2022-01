Avec Omicron, le Covid-19 est-il en passe de devenir une maladie endémique ?

L’Agence européenne des médicaments et l’OMS ont récemment affirmé qu’avec la propagation du variant Omicron, le Covid-19 pourrait sortir de la phase pandémique pour devenir une maladie endémique, à l’image de la grippe, avec laquelle l’humanité pourrait apprendre à vivre. L’immunité naturelle et une vaccination annuelle pourraient à terme permettre de limiter les effets de la maladie.

Evidemment, après les deux années qui viennent de s’écouler, toute prédiction concernant le Covid-19 est à prendre avec des pincettes. Pour autant, plusieurs spécialistes semblent voir émerger le bout du tunnel. La diffusion massive du variant Omicron, très contagieux mais assez peu létal, surtout auprès d’une population massivement vacciné, laisse augurer une fin de la phase pandémique de la maladie.

« Avec l’augmentation de l’immunité dans la population – et avec Omicron, il y aura beaucoup d’immunité naturelle en plus de la vaccination – nous avancerons rapidement vers un scénario qui sera plus proche de l’endémicité », a exposé ainsi Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Il est toutefois impossible de qualifier aujourd’hui le Covid-19 d’endémique

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que ce scénario était probable, à moyen terme. D’ici deux mois, près de la moitié des Européens devraient d’ailleurs selon l’organisation avoir été touchés par Omicron. Pour autant, l’OMS a aussi noté qu’il était actuellement impossible de qualifier le Covid-19 d’endémique, comme l’est la grippe.

L’OMS estime également que combattre le Covid-19 avec des rappels réguliers de vaccin n’était pas une stratégie viable sur le long terme. Un avis partagé par l’EMA. « Les pays devraient plutôt commencer à penser à espacer les rappels à des intervalles plus longs et à les administrer au début de l’hiver, comme le vaccin contre la grippe », a pointé Marco Cavaleri.