Un tribunal allemand condamne un Russe à la prison à perpétuité, pour avoir abattu un opposant tchétchène sur ordre de Moscou

Ce 15 décembre 2021, la Cour de Berlin a jugé coupable un citoyen russe accusé du meurtre d’un opposant tchétchène sur ordre de Moscou, dans un parc berlinois. L’homme a été condamné à la réclusion à perpétuité. Une décision immédiatement condamnée par Moscou.

Voilà qui ne devrait guère réchauffer des relations diplomatiques de plus en plus tendue entre l’Allemagne et la Russie ! Ce 15 décembre 2021, au terme de près d’un an de procès, la Cour de Berlin a jugé coupable le citoyen russe accusé du meurtre, le 23 août 2019, de Zelimkhan Khangochvili, un Géorgien d’origine tchétchène, qui, après avoir combattu le pouvoir russe, avait demandé l’asile en Allemagne en 2016.

Selon le président de la Cour, Zelimkhan Khangochvili a été victime d’« une exécution de sang froid ». L’homme qui comparaissait devant le tribunal serait un « commandant d’une unité spéciale des services secrets russes FSB ». Arrivé à Berlin après être passé par Paris et Varsovie, pour brouiller les pistes, il aurait aussi bénéficié sur place d’une « aide active ».

La Cour de Berlin accuse clairement Moscou d’avoir commandité le meurtre de l’opposant tchétchène

La Cour l’a donc jugé coupable de meurtre. Et l’a condamné en conséquence à la prison à perpétuité. Sans possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans. La Cour indique aussi clairement que les autorités russes « ont donné l’ordre à l’accusé de liquider la victime ».

Dans la foulée, la ministre des affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a décidé d’expulser deux diplomates russes. « L’ambassadeur [russe en Allemagne] a été informé que deux membres du personnel diplomatique de l’ambassade de Russie avaient été déclarés personae non gratae », a indiqué la cheffe de la diplomatie allemande. Elle en profite pour rappeler que ce meurtre était une « atteinte grave à la souveraineté de l’Etat » allemand.

L’ambassadeur russe en Allemagne, Sergueï Netchaïev, n’a, justement, pas tardé à réagir. En niant toute implication de Moscou, comme c’est le cas de depuis le début de cette affaire. « Nous estimons que ce verdict n’est pas objectif, qu’il s’agit d’une décision politique qui accable sérieusement des relations russo-allemandes qui, sans cela, étaient déjà difficiles », a-t-il ainsi déclaré.