Arctique : l’OMM confirme le record de température de juin 2020

Au terme d’une enquête approfondie sur les températures en Arctique, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a validé le record de température de 38 °C enregistré dans la ville russe de Verkhoïansk, en Sibérie orientale, le 20 juin 2020. Un nouveau « signal d’alarme sur le changement climatique » pour l’organisation de l’ONU.

Pour prendre le pouls du changement climatique, l’OMM étudie notamment les extrêmes climatiques et météorologiques. Mi-décembre 2021, l’agence onusienne a présenté les conclusions de sa dernière enquête sur les températures extrêmes. Constatant que l’Arctique était la région du monde où les températures augmentent le plus vite, l’OMM avait créé un nouvel indicateur, celui de la température la plus élevée sur ou au nord du cercle polaire.

38°C en Arctique, au coeur du cercle polaire : l’inquiétant record de température homologué par l’OMM

L’enquête révèle qu’en la matière, un record a bien été battu en juin 2020, dans la ville russe de Verkhoïansk. La cité, située à 115 kilomètres au nord du cercle polaire, a subi une température de 38°C. La plus haute depuis que l’on y mesure la température, en 1885. Le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas y voit un nouveau « signal d’alarme sur le changement climatique ». Une information d’autant plus inquiétante que l’Arctique joue un rôle central dans la stabilité du climat mondial.

Les enquêteurs de l’OMM essaient par ailleurs de « vérifier une température de 54,4 °C enregistrée en 2020 et 2021 dans l’endroit le plus chaud de la terre, la Vallée de la mort en Californie, et aussi d’homologuer un nouveau record de chaleur européen de 48,8 °C atteint en Sicile cet été », expose Petteri Taalas.