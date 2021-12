Réforme du pacte de stabilité : après sa rencontre avec son homologue allemand, Bruno Le Maire réclame du temps

Le ministre de l’Economie français, Bruno Le Maire, a rencontré ce lundi 13 décembre 2021 pour la première fois son nouvel homologue allemand, le libéral Christian Lindner, pour évoquer, entre autre, la possible réforme du Pacte de stabilité européen. La France milite en effet pour une refonte des règles budgétaires encadrant le déficit public et la dette des Etats dans l’Union. Au terme de la rencontre, Bruno Le Maire a indiqué qu’il ne voulait pas se presser pour mettre en oeuvre une réforme. Comprendre : l’Allemagne est contre, le combat promet d’être long.

Une première rencontre n’est pas le moment idéal pour dégainer les armes, et faire étalage de ses oppositions. Pour autant, la première entrevue entre le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, et son nouvel homologue allemand, le libéral Christian Lindner, membre de la coalition « Feu tricolore » menée par Olaf Scholz, montre qu’un accord semble loin, entre la France et l’Allemagne, sur la réforme du Pacte de stabilité.

Bercy veut en effet réformer les règles budgétaires qui contraignent les Etats à des politiques de rigueur. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a ainsi affirmé, la semaine dernière, lors de sa conférence de presse sur la présidence française de l’UE au premier semestre 2022, que la règle fixant un déficit public maximum de 3% du PIB était «dépassée». Pour Bruno Le Maire, l’objectif de cantonner la dette à 60% du PIB est «caduc». Il propose donc de réviser ce Pacte de stabilité.

Contrairement à Bruno Le Maire, Christian Lindner est de toute évidence contre une réforme du Pacte de stabilité…

Au terme de sa rencontre avec Christian Lindner, son discours était moins offensif. «C’est un sujet très important mais nous ne sommes pas pressés, nous devons prendre le temps de comprendre davantage les opinions de l’ensemble des Etats membres», a ainsi affirmé Bruno Le Maire lors d’un point presse. Christian Lindner s’est dit en accord avec son homologue français sur la nécessité de ne pas se presser. Il a ajouté qu’il ne fallait pas, selon lui, « se focaliser uniquement sur les règles». Il défend plutôt «un débat sur les mesures budgétaires adéquates» en Europe.

Traduit sans langue de bois : Christian Lindner, en bon libéral allemand, est pour la rigueur budgétaire. Il refuse de réformer le Pacte de stabilité (il en a d’ailleurs vanté la « flexibilité »). Les positions françaises et allemandes sont si éloignées qu’il faudra beaucoup de temps pour envisager un compromis. En clair : changer de logiciel budgétaire dans l’Union Européenne, ce n’est pas pour demain.