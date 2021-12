Succès commercial et diplomatique de la visite d’Emmanuel Macron dans le Golfe persique

La visite d’Emmanuel Macron dans le Golfe arabo-persique (Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite), ces 2 et 3 décembre 2021, a été une franche réussite. Les contrats records passés avec l’Arabie Saoudite et, surtout, les Emirats Arabes Unis (80 avions Rafale notamment), maquent les esprits. Mais le président français a aussi obtenu du prince héritier saoudien qu’il soutienne le Liban dans la crise qui le ravage.

Carton plein pour Emmanuel Macron pour sa visite dans le Golfe arabo-persique ! Le président français s’est rendu, ces 2 et 3 décembre à Dubaï (Émirats arabes unis), Doha (Qatar) et Djeddah (Arabie saoudite). Il en revient avec un carnet de commandes plein pour l’industrie française. Les contrats signés sur place atteignent en tout 46 milliards d’euros.

Emmanuel Macron revient avec 46 milliards d’euros de contrats avec l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis

Le plus symbolique est sans doute le contrat d’armement majeur conclu avec les Emirats Arabes Unis. Dubaï va en effet acheter douze hélicoptères de combat Airbus et, surtout, 80 avions Rafale. Ce dernier contrat, d’un montant de 16 milliards d’euros, illustre l’attractivité de l’avion de combat de Dassault Aviation. Une semaine auparavant, la Croatie avait passé commande de 12 Rafale.

En Arabie Saoudite, la délégation française a conclu l’achat de 149 moteurs d’avions Safran-GE pour soixante-cinq Airbus de Saudi Arabian Airlines et de 26 hélicoptères Airbus civils. Veolia a décroché des contrats de gestion de l’eau et de déchets. Airbus et Figeac Aero vont enfin créer deux joint-ventures de maintenance et de production de pièces d’avions en Arabie saoudite.

Au-delà de l’aspect économique, le président Emmanuel Macron a signé un beau succès diplomatique. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a effet accepté d’apporter son soutien au Liban. En pleine crise économique et institutionnel, le Liban faisait face à un boycott saoudien depuis plus d’un mois.

Reste à s’interroger sur l’opportunité de fournir des armes à des régimes peu démocratiques, impliqués dans des conflits sanguinaires, ou de soutenir l’essor de l’industrie aéronautique civile dans un contexte d’urgence climatique…