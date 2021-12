Affaire Peng Shuai : la WTA annule ses tournois en Chine

Après avoir accusé l’ex-vice-Premier Ministre chinois d’abus sexuel, début novembre 2021, la tenniswowan chinoise Peng Shuai a disparu pendant plusieurs jours. Si des vidéos officielles du régime chinois l’ont, depuis, montrée en bonne santé, des doutes demeurent sur la liberté dont elle dispose. En réaction, la WTA, qui gère le circuit professionnel féminin de tennis, a décidé d’annuler tous ses tournois et événements en Chine. Une réaction forte, et rare à ce niveau.

Renoncer à plusieurs centaines de millions d’euros pour soutenir une femme face à un régime ultra-puissant. C’est ce que vient de décider la WTA, qui organise le circuit de tennis professionnel féminin mondial. Par solidarité avec la tenniswoman chinoise Peng Shuai, l’association vient en effet de décider de suspendre ses compétitions en Chine « quelles qu’en soient les conséquences financières ».

En soutien à Peng Shuai, la WTA annonce « la suspension immédiate » de tous ses tournois en Chine

« J’annonce la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris Hong Kong. En bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes d’y participer à des tournois quand Peng Shuai n’est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d’abus sexuels », écrit le président de la WTA, Steve Simon, dans un communiqué.

Début novembre 2021, Peng Shuai avait accusé un ex-vice Premier ministre chinois de l’avoir violée. Elle avait par la suite disparu pendant plusieurs jours. Le 21 novembre, les médias officiels de Chine ont publié photos et vidéo de Peng Shuai, dans un restaurant et un tournoi. « Même si nous savons maintenant où se trouve Peng, j’ai des doutes sérieux concernant le fait qu’elle soit libre, en sécurité et qu’elle ne soit pas soumise à la censure, à la coercition ni à l’intimidation », a commenté Steve Simon.

Par ce geste, la WTA pourrait renoncer à des centaines de millions de dollars de droits télévisés et partenariats. Un choix profondément éthique. Pékin a réagi officiellement en condamnant la décision de la WTA, refusant toute « politisation du sport ».