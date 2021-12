Islande : Katrin Jakobsdóttir, reconduite comme première ministre, veut mener une transition énergétique ambitieuse

Ce 29 novembre 2021, Katrin Jakobsdóttir a été reconduite comme première ministre de l’Islande. Elle va diriger, une nouvelle fois, une coalition entre la droite et une gauche écologique. Son programme s’appuie essentiellement sur un renforcement des efforts de transition énergétique du pays.

Katrin Jakobsdóttir, un nouveau bail, une nouvelle coalition droite-gauche, pour accélérer encore la transition énergétique ? Après trois mois de tractation, la première ministre islandaise Katrin Jakobsdóttir a été reconduite dans ses fonctions, ce 29 novembre 2021. Comme en 2017, elle prend la tête d’une coalition atypique, composée des partis de l’Indépendance et du Progrès (droite) et du mouvement des Verts de Gauche.

Décarboner les transports et la pêche, le défi « impossible » de Katrin Jakobsdóttir ?

L’essentiel de son programme porte sur l’accélération de la transition énergétique de l’Islande. La coalition s’est entendue pour refuser toute nouvelle licence d’exploitation de pétrole dans les eaux islandaises. L’objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 a été portée à 55%. Et l’année de référence est passée de 1990 à 2005, ce qui la rend plus contraignante.

Le pays va viser la neutralité carbone dès 2040. Une nécessité pour un pays en première ligne sur les effets du changement climatique (fonte des glaciers). L’Islande a des atouts pour tenir cet objectif, notamment sur la production d’électricité et de chaleur, grâce à la géothermie et l’hydroélectricité.

Mais le pays possède aussi l’un des taux d’émissions de CO2 par habitant les plus élevés du monde. En cause : le poids des secteurs de la pêche et du transport (fortement polluants) sur son PIB. Les décarboner s’annonce comme le défi le plus délicat de l’Islande.