Nouveau variant du Covid : l’Afrique du Sud estime les restrictions de voyages exagérées

Ce jeudi 25 novembre 2021, des chercheurs sud-africains ont formellement identifié un nouveau variant du Covid-19. Les autorités sanitaires locales en font « une préoccupation majeure ». Les pays européens, les Etats-Unis et le Canada ont immédiatement imposé des restrictions sur les voyages avec l’Afrique australe. Une décision jugée prématurée et exagérée par l’Afrique du Sud.

Des chercheurs sud-africains ont annoncé, ce 25 novembre 2021, avoir découvert un nouveau variant séquencé du Covid-19, en Afrique du Sud et au Botswana. Le ministre de la Santé sud-africain Joe Phaahla estime qu’il représente « une préoccupation majeure ».

Baptisé Omicron par l’OMS, ce variant possède « une constellation inhabituelle de mutations », selon le virologue sud-africain Tulio de Oliveira, notamment autour de la protéine Spike, ciblée par les vaccins. Il a déjà été identifié en Israël, à Hong-Kong, et en Belgique, auprès de personnes en provenance d’Afrique australe.

Dans la foulée de cette annonce, de nombreux pays européens (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie…) ont décidé de placer cette région sur liste rouge, et de suspendre les vols en provenance d’Afrique du Sud et de six autres pays, par principe de précaution. Etats-Unis et Canada ont rapidement pris des mesures similaires.

L’Afrique du Sud critique les restrictions de voyages à cause du variant Omicron du Covid-19

Le ministère des Affaires étrangères sud-africain estime que ces mesures « semblent être précipitées ». Le ministre de la santé, Joe Phaahla, les qualifie quant à lui de «draconiennes» et d’«injustifiées». L’OMS, qui reconnaît certes que le variant mérite de l’attention, est sur la même ligne.

« L’OMS recommande aux pays de continuer à appliquer une approche scientifique et fondée sur les risques lors de la mise en oeuvre des mesures relatives aux voyages », a indiqué le porte-parole de l’organisation Christian Lindmeier. « A ce stade, encore une fois, la mise en oeuvre de mesures de restrictions aux voyages est déconseillée », conclut-il.