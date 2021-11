Libye, disparition d’un État, un documentaire choc à revoir

Ce 14 novembre 2021, France 2 a diffusé un documentaire de Kamal Redouani, Libye, disparition d’un État. Le film revient sur les dix années de guerre civile qui ont suivi la chute de Mouammar Kadhafi. Un constat glaçant d’un pays qui s’enfonce dans la crise, et devient le pur jouet de puissances étrangères. A quelques semaines d’une élection présidentielle cruciale pour l’avenir du pays, le film est toujours disponible en replay.

Fin décembre 2021 aura lieu une élection présidentielle fondamentale pour l’avenir de la Libye. Ce vendredi 12 novembre 2021, la conférence internationale sur la Libye, organisée à Paris, s’est conclue sur la nécessité d’un« plan de départ des forces et mercenaires étrangers ».

300 mercenaires ont déjà quitté le pays. Le président français Emmanuel Macron a demandé à la Russie et la Turquie de retirer « sans délai » leurs « mercenaires ». Mais Ankara a répliqué en affirmant que ses troupes permettaient de stabiliser le pays.

Pour ajouter à la confusion, Seif al-Islam Mouammar Kadhafi a annoncé ce dimanche sa candidature à cette élection. Le fils de l’ancien dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, renversé en août 2011, avait disparu de l’espace public depuis 2017. Il est en effet toujours recherché par la Cour Pénale Internationale pour «crimes contre l’humanité».

Le documentaire Libye, disparition d’un État revient avec intelligence sur dix ans de chaos

Ce 14 novembre 2021, France 2 diffusait justement un documentaire éclairant sur dix années de guerre civile et de luttes d’influence en Libye. Baptisé Libye, disparition d’un État et réalisé par Kamal Redouani, le film décrit ainsi l’instabilité politique (neuf gouvernements, cent quarante-deux partis politiques créés en dix ans), l’influence écrasantes des puissances étrangères (Emirats Arabes Unis, Turquie, Qatar…), et les combats entre les troupes du général Haftar et le pouvoir « légitime ». En dix ans, cette guerre civile a fait 15 000 morts et 470 000 réfugiés.

Un film coup de poing, aussi détaillé qu’engagé. Retrouvez-le en replay.