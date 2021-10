Une COP26 sans Xi Jinping (et sans la Chine) aurait-elle encore un sens ?

Une source proche du gouvernement britannique a annoncé, ce 15 octobre 2021, que le président chinois Xi Jinping pourrait ne pas se rendre à la COP26. La conférence sur le climat, qui se tient du 31 octobre au 13 novembre 2021, doit pourtant permettre de finaliser un nouvel accord de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Une étape cruciale face à l’urgence climatique. Mais sans la Chine, premier émetteur du monde, quelle valeur aurait un tel accord ?

Une absence qui pourrait être lourde de sens. La COP26 s’ouvre le 31 octobre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni, pour deux semaines. Cette conférence doit permettre aux gouvernements mondiaux de finaliser un accord sur les modalités de réductions de gaz à effet de serre, afin de rester dans l’objectif de l’accord de Paris (maintenir le réchauffement climatique sous les 1,5°C par rapport au début de l’ère industrielle).

Xi Jinping devrait manquer la COP26

L’urgence climatique, mise une nouvelle fois en relief par le dernier rapport du Giec, impose une action immédiate et coordonnée. En particulier pour les 10 années à venir, dont l’importance est cruciale. Mais quel valeur aurait un tel accord si la Chine, premier pollueur mondial, responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, ne le signait pas ? Et quel signal enverrait Pékin au monde en ne se présentant pas à Glasgow ?

Pour autant, si la position officielle de la Chine en la matière n’est pas connue, il semble acté que le président chinois, Xi Jinping, va « sécher » la conférence. Le quotidien britannique The Times a ainsi révélé que des diplomates chinois ont annoncé au premier ministre Boris Johnson que leur président ne se rendrait pas à Glasgow. Certes, la Chine multiplie aussi les déclarations et les actions en faveur des renouvelables. Et affiche sa volonté de réduire ses émissions. Mais Pékin ne semble pas prêt à accepter d’avancer sous la contrainte ou la surveillance de quiconque.