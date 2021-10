Hausse extrême des tensions entre Taïwan et la Chine

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a reçu quatre sénateurs français, ce 6 octobre 2021, au lendemain d’un record de près de 150 avions militaires chinois ayant traversé l’espace aérien de l’île en quatre jours. Les Etats-Unis soutiennent toujours Taïwan, diplomatiquement et militairement. Mais la Chine voit toujours en Taïwan une province chinoise en sécession. Et qui retournera, tôt ou tard, dans le giron de Pékin.

L’invasion de Taïwan par l’armée chinoise est-elle inéluctable ? Dans un contexte de plus en plus tendu avec la Chine, la ministre de la Défense de Taïwan, Chiu Kuo-cheng, a jugé, ce mercredi 6 octobre, que la Chine serait “complètement” en mesure de mener une invasion de l’île d’ici à 2025.

Ce même jour, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a reçu quatre sénateurs français. Elle a remercié la France de son soutien diplomatique, et s’est posée en garante de la paix régionale. “Nous continuerons à assumer nos responsabilités en tant que membre de la communauté internationale afin d’assurer la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Nous espérons aussi que nous pourrons apporter davantage de contributions au monde aux côté de la France”, a-t-elle précisé.

La Chine envoie près de 150 avions survoler l’espace aérien de Taïwan en quatre jours

Entre le 1er et le 4 octobre, un record de 148 avions militaires chinois ont traversé la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) du sud-ouest de Taïwan, dont un bombardier nucléaire. Une démonstration de force, et un moyen de tester la réactivité de l’aviation taïwanaise. La Chine continue en effet de considérer Taïwan comme une province chinoise en révolte.

Les Etats-Unis ont fermement défendu Taipeh. « Nous exhortons Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques et sa coercition contre Taïwan », a déclaré, dans un communiqué, le département d’Etat américain. Washington a aussi réaffirmé son « engagement indéfectible » aux côtés de l’île. Les Etats-Unis ont récemment vendu des armes à Taipeh, et envoyé des navires de guerre dans le détroit de Taïwan.

La réaction de Pékin a été aussi immédiate que violente. « Les Etats-Unis devraient rectifier leurs erreurs, sincèrement se plier au “principe d’une seule Chine” (…), gérer prudemment et de manière adéquate la question de Taïwan et arrêter de soutenir les forces séparatistes indépendantistes taïwanaises », a ainsi affirmé la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Hua Chunying.