Saison culturelle Africa2020 : de bons résultats malgré la crise sanitaire

La pandémie de Covid-19 a durement frappé la saison culture Africa2020, un évènement initié par le président français Emmanuel Macron. Malgré des reports en cascade et plusieurs opérations annulées ou réduites, 1 500 évènements ont pu se tenir dans 210 villes de France. Avec 4 millions de visiteurs, l’évènement est, compte tenu du contexte, un succès.

Dès son élection, en 2017, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de mettre sur pied une saison culturelle consacrée à l’Afrique. Le projet, baptisé Africa2020, a souffert, comme tous les projets culturels, de la crise du Covid-19. Reports, annulation, manifestations réduites en surface ou en durée… L’itinéraire de cette saison culturelle a été tout, sauf un fleuve tranquille.

4 millions de visiteurs pour la saison culturelle Africa2020

Africa2020 s’est achevée fin septembre 2021. Et, vu la situation, le bilan est positif. Doté d’un budget de 11,5 millions d’euros, la manifestation a réussi à attirer 4 millions de visiteurs. Plus de 1 500 événements en art, science et entrepreneuriat ont eu lieu, dans 210 villes de France. Sur les 15 quartiers généraux initialement prévus, trois ont du être annulés, à Grenoble, Cayenne et Pointe-à-Pitre.

Certaines expositions sont de très beaux succès, à Roubaix ou Montpellier notamment. D’autres ont eu plus de mal à trouver leur public. « En France l’offre est riche et avec le déconfinement du 20 mai, toutes les structures ont ouvert en même temps, ce qui a créé un embouteillage », expose la directrice d’Africa2020, la Sénégalaise N’Goné Fall.

Reste que cet initiative a mis l’art et la culture africaines à l’honneur, en France, pendant plusieurs mois. A voir si ce lien noué se prolongera au-delà de ce beau coup d’éclat.