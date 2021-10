Les Pandora Papers révèlent l’évasion et la fraude fiscale de nombreux chefs d’Etat

Ce dimanche 3 octobre, le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) a divulgué des millions de documents fiscaux baptisés Pandora Papers, qui pointent les pratiques d’évasion et de fraude fiscale de nombreux chefs d’Etat et personnalité des affaires, de la politique, du sport et de la culture.

L’ICIJ donne un nouveau coup de pied dans la fourmilière. Cinq ans après les Panama Papers, les Pandora Papers présentent de nouveaux documents révélant les pratiques d’optimisation et de fraude fiscale de personnalités de premier plan, dont de nombreux chefs d’Etat et responsables politiques.

Ce 3 octobre 2021, l’ICIJ a ainsi dévoilé 14 millions de documents, issus de 14 sociétés de services financiers de paradis fiscaux, principalement des Îles Vierges Britanniques et des îles des Caraïbes, mais aussi du Golfe Persique, de Hong-Kong et Singapour. Ces documents montrent comment des milliers de ressortissants de 91 pays ont réussi à réduire leurs impôts, via 27 000 sociétés offshore, grâce à de l’évasion fiscale (légale mais moralement discutable) ou de la pure fraude, illégale.

336 dirigeants et chef d’Etat dans le viseur des Pandora Papers

Parmi les personnes ayant bénéficié de ces pratiques figurent 336 dirigeants et responsables politiques de premier plan, dont 35 chefs d’Etat ou de gouvernement. L’ICIJ pointe notamment seize chefs d’Etat ou de gouvernements actuels : le roi de Jordanie, les présidents de la République dominicaine, de Chypre, d’Azerbaïdjan, du Monténégro, du Kenya, du Gabon, du Chili, de la république du Congo, d’Ukraine, l’émir du Qatar et celui de Dubaï, le président russe, Vladimir Poutine (via une supposée ancienne maîtresse), et les premiers ministres du Liban, de République tchèque, et de Côte d’Ivoire.

Ces documents incriminent notamment des dirigeants partis en croisade contre l’évasion fiscale, comme le président kényan, Uhuru Kenyatta, ou le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, ou des dirigeants de pays particulièrement pauvres et dépendants de l’aide internationale. La liste compte également d’autres anciens présidents et chefs du gouvernement, mais aussi des milliardaires, essentiellement russes, des personnalités du sport, de la culture ou des affaires.