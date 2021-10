La situation diplomatique se tend entre la France et l’Algérie

La publication d’un article évoquant des déclarations très critiques qu’aurait tenu le président français Emmanuel Macron sur l’actuel régime algérien et l’ensemble de l’histoire post-coloniale de l’Algérie a provoqué un véritable incident diplomatique. Au coeur d’une vague de protestation, Alger a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. L’acmé d’une escalade de tensions entre la France et l’Algérie ?

Les relations franco-algériennes continuent de se dégrader. L’annonce, mardi 28 septembre, de la réduction par la France du nombre de visas accordés aux ressortissants algériens avait été modérément apprécié par Alger. Mais c’est la publication, ce 2 octobre 2021, d’un article du Monde qui a mis le feu au poudre.

Le président Emmanuel Macron a rencontré des jeunes descendants des protagonistes de la guerre d’Algérie (1954-1962). L’article du Monde prête des propos peu amènes du président français sur l’Algérie et son gouvernement. Il aurait notamment affirmé que le pays vivait depuis son indépendance sur « une rente mémorielle », entretenue par « le système politico-militaire ». Le président français aurait également fustigé « une histoire officielle totalement réécrite » qui « ne s’appuie pas sur des vérités » mais sur « un discours qui repose sur une haine de la France ».

Les propos d’Emmanuel Macron sur l’histoire de l’Algérie mettent le feu au poudre avec la France

« Est-ce qu’il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça, c’est la question », aurait même interrogé le président français. Il aurait notamment fait allusion à la colonisation ottomane du Maghreb. Cet article a provoqué des réactions indignés de la presse algériennes.

Le média francophone H24 Algérie s’est notamment offusqué des propos qu’aurait tenu Emmanuel Macron. Les journalistes estiment notamment que le président français aurait parlé « comme tous les ‘historiens’ et les ‘intellectuels’ de la droite et de l’extrême droite, allergiques à toute remise en cause de ‘l’héritage’ colonial français et de la reconnaissance des crimes coloniaux massifs commis en Algérie et ailleurs en Afrique. »

La présidence française n’a pas officiellement démenti l’article du Monde. La présidence algérienne a alors réagi avec fermeté. Elle a procédé ce 3 octobre 2021, au « rappel immédiat pour consultation » de son ambassadeur à Paris Mohamed Antar-Daoud. Alger a aussi affirmé son « rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures ». La France s’est également vu refuser le survol du ciel algérien par ses avions militaires.