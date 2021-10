Ouzbékistan : un nouveau modèle de politique étrangère, entre coopération régionale et multilatéralisme

Le 21 septembre dernier, le président de l’Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev, a prononcé devant l’Assemblée générale de l’ONU un discours au cours de la 76 session de l’Assemblée Générale. A un mois de l’élection présidentielle dans son pays, celui-ci annonce les défis à venir de la région et résonne comme un discours de politique générale.

Un appel en faveur du multilatéralisme

L’adresse par le Président Mirzioyev au Secrétaire Général de l’ONU Antonio Guterres et des membres présents, commence par un constat : l’humanité est aujourd’hui à un tournant de sa trajectoire de développement et la nature des relations internationales change radicalement. Les menaces à la paix, à la sécurité et au développement durable se multiplient. Le climat change rapidement. Les flux migratoires de masse augmentent.

Convaincu que dans un environnement aussi complexe, l’importance et le rôle de l’ONU et de ses institutions spécialisées augmentent, le président sortant a réaffirmé le rôle de premier plan de l’ONU dans ces processus importants.

Pandémie et coordination des efforts en faveur de la santé

Aujourd’hui, la pandémie de COVID-19 et ses conséquences non seulement sociales et économiques, mais aussi politiques sont au centre de l’attention. L’approche des Nations Unies qui garantit un accès égal et équitable aux vaccins sur la base du principe « personne ne doit être laissé pour compte » a été réaffirmée, avec une gratitude particulière aux partenaires étrangers qui ont fourni une assistance pratique à l’Ouzbéksitan dans le cadre de la plateforme mondiale COVAX. L’Ouzbékistan s’est engagé à renforcer davantage le rôle de coordination de l’Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre la pandémie. Le Code des engagements volontaires des États en période de pandémie, élaboré à l’initiative de la République d’Ouzbékistan et distribué en tant que document officiel de l’Assemblée générale des Nations Unies, témoigne de leur contribution pratique à cet égard.

Des réformes démocratiques en Ouzbékistan

Garantir et protéger les droits de l’Homme, les libertés et les intérêts légitimes sont à la base des réformes démocratiques en cours dans le pays. Des mesures strictes sont prises actuellement pour garantir la liberté d’expression et des médias, la liberté de religion et de conscience, l’égalité des sexes et l’harmonie interethnique. Pour la première fois de son histoire, l’Ouzbékistan a été élu membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. L’ambitieuse stratégie de l’Ouzbékistan pour poursuivre la voie des réformes consiste à renforcer le rôle des institutions de la société civile, à protéger les droits de l’Homme, à réduire la pauvreté, à fournir à chaque citoyen une source de revenu garantie et à parvenir à un développement environnemental durable.Objectif : devenir l’un des pays à revenu supérieur à la moyenne en termes de revenu par habitant d’ici 2030. Un plan qui s’inscrit dans l’esprit des Objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici à 2030. À cet égard, l’Ouzbékistan propose d’organiser une conférence internationale à Tachkent consacrée à l’étude de la reprise économique mondiale et des meilleures pratiques en matière de réduction de la pauvreté en période post-pandémique. Par ailleurs, la Conférence sur l’implication des jeunes dans l’action mondiale s’est tenue avec succès dans le pays. Dans cet esprit, un Forum mondial de l’éducation dans le cadre d’un dialogue régulier sur les droits de l’Homme sera organisé à Samarkand en Ouzbékistan pour poursuivre les efforts dans ce sens.

Une politique étrangère multilatérale en Asie centrale

De façon claire, le président a développé sa vision de la consolidation d’un environnement politique entièrement nouveau en Asie centrale, dans un esprit de compréhension et de respect mutuels, de bon voisinage et de partenariat stratégique. L’objectif principal est de faire de l’Asie centrale un lieu de prospérité et de développement durable.Pour cela, la priorité est au renforcement des interactions avec les régions voisines. À cet égard, a été présentée une proposition visant à adopter une résolution spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement de l’interconnectivité de l’Asie centrale et du Sud.

L’enjeu Afghan

Le président a souligné une fois de plus que l’Afghanistan faisait partie intégrante de l’Asie centrale, dans un contexte où non seulement les États voisins, mais aussi le monde entier est intéressé par l’instauration de la paix et de la stabilité dans ce pays.A cet égard, l’Ouzbékistan assure faire de son mieux pour aider le peuple afghan. A travers récemment la réouverture de la frontière ouzbek-afghane et la reprise de l’approvisionnement de ce pays en produits de première nécessité, en produits pétroliers, ainsi qu’en électricité. Là où la plupart des Etats sont en train de questionner leur positionnement à l’égard du régime des Talibans, l’Ouzbékistan affirme qu’en ces temps difficiles il serait impensable et contre-productif d’isoler l’Afghanistan. L’année dernière, à cette tribune de l’ONU, l’Ouzbékistan avait d’ailleurs proposé de créer un comité permanent des Nations Unies sur l’Afghanistan, prônant que l’influence et la voix des Nations Unies sur l’Afghanistan soient entendues. Partant du constat que le nombre croissant de menaces et de conflits dans le monde nécessite un renforcement de la coopération internationale, le discours du Président a annoncé la présentation des résultats du plan décennal de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies en Asie centrale à Tachkent en novembre de cette année ainsi que la tenue d’une conférence internationale sur les perspectives qui serviront sans aucun doute ces objectifs. Par ailleurs, la signature d’un Programme régional pour l’Asie centrale pour 2022-2025 avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime devrait jeter des bases solides pour les actions dans ce sens.

Changement climatique et environnement

L’Ouzbékistan accorde une attention particulière à la lutte contre le changement climatique, à la protection de l’environnement et de la biodiversité.Déterminés à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, les Ouzbeks prennent des mesures concrètes pour se diriger vers les sources d’énergie renouvelables. Il est notamment envisagé de doubler l’efficacité énergétique de l’économie d’ici 2030, d’augmenter de 25 % la part des énergies renouvelables et de développer des transports respectueux de l’environnement. D’ici 2025, il est prévu de mettre en service les nouvelles centrales solaires et éoliennes d’une capacité totale de 2 900 mégawatts.En 2022, le gouvernement a l’intention d’organiser un Forum international de haut niveau en coopération avec les Nations Unies sur « l’énergie verte » dans la région de la mer d’Aral dans la ville de Noukous. Soutenant l’adoption du Programme mondial sur la biodiversité dans un avenir proche, le pays est prêt à accueillir l’une des réunions des parties à la Convention sur la biodiversité dans notre pays. Parallèlement à cela, il doit se tenir la sixième Assemblée de haut niveau sous les auspices des Nations Unies en 2023 en Ouzbékistan pour des discussions approfondies sur les priorités de la politique environnementale mondiale.Les participants à l’Assemblée auront l’occasion de s’informer sur la situation difficile dans la région de la mer d’Aral, qui est au centre d’une catastrophe écologique afin d’en tirer les conclusions nécessaires.En outre, le Président a mentionné l’intention d’élaborer une Charte de l’environnement mondial visant à jeter les bases d’une nouvelle politique environnementale des Nations Unies.

Fort de cinq ans de réformes tous azimuts et d’une conjoncture économique prometteuse, l’Ouzbékistan semble prêt à développer un partenariat mutuellement bénéfique, à long terme et avec les pays et les organisations internationales qui le souhaitent, dans une optique résolument multilatérale. Il sera intéressant de noter comment ce discours ambitieux sera reçu par la société civile ouzbèke.