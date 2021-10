L’accord de libre échange Australie-Union-Européenne remis en cause par la crise des sous-marins

L’annulation, par le gouvernement australien, d’un vaste contrat de sous-marins avec la France, n’en finit plus de provoquer des remous diplomatiques et commerciaux. Dernière victime en date : l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et l’Australie. Entamées en 2017, les négociations devaient entrer ce mois-ci dans leur douzième round. Les discussions ont été reportées d’un mois.

Crise commerciale, crise diplomatique, crise de confiance. L’annulation brutale, par le gouvernement australien, d’un contrat de fourniture de sous-marins par la France, a tendu les relations de l’Australie avec ses partenaires européens. La France a déclaré immédiatement qu’elle ne pouvait plus avoir la moindre confiance dans le gouvernement australien. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a jugé cette décision “inacceptable”.

Accord de libre-échange entre l’Australie et l’Union Européenne : le 12ème round de négociation reporté

Cette crise pourrait aussi remettre en cause l’accord de libre-échange entre l’Australie et l’Union Européenne. Lancé en 2017, les discussions avançaient bien. Le onzième round, en juin 2021, montrait qu’un accord commercial était proche. L’Australie espère, grâce à cette levée des barrières douanières, pouvoir exporter davantage de produits agricoles. L’Union Européenne ambitionne un accès plus aisé aux marchés publics australiens, et des débouchés plus larges pour ses produits chimiques, ses machines et son industrie alimentaire.

Mais le camouflet public du gouvernement australien à la France a fragilisé cet accord. Le douzième round de négociations, qui devait s’ouvrir en octobre, vient ainsi d’être annulé. « Le cycle commercial de l’ALE a été reporté d’un mois jusqu’en novembre », a déclaré un responsable de l’UE à Canberra. « Nous comprenons la réaction de la France à notre décision concernant les sous-marins, mais en fin de compte, toute nation doit agir dans son intérêt national – ce qu’a fait l’Australie », a commenté ministre australien du commerce, Dan Tehan, qui devait se rendre en Europe en octobre.

Ce dernier reste toutefois confiant sur la reprise prochaine des négociations. Il devrait rencontrer cette semaine Valdis Dombrovskis, commissaire européen au commerce. Pour Dan Tehan, l’objectif demeure donc « la conclusion d’un accord de libre-échange qui soit dans l’intérêt de l’Australie et de l’UE ». Pas certains que Paris partage le même optimisme…