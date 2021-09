« Dernière crise avant l’Apocalypse » ou comment l’affrontement sino-américain va modeler les relations internationales (extraits)

Non, n’en déplaise à Francis Fukuyama, la chute du mur de Berlin n’a pas signé la fin de l’Histoire. C’est en tout cas la thèse soutenue dans « Dernière crise avant l’Apocalypse » par Jean-Baptiste Giraud et Jacques Bichot, qui reviennent sur l’importance de l’affrontement sino-américain en cours dans l’évolution des relations internationales.

L’incontournable affrontement

La guerre aura-t-elle lieu ou n’aura-t-elle pas lieu ? Pour Jean-Baptiste Giraud et Jacques Bichot, l’affrontement est incontournable de tout temps, inscrit dans l’Histoire du monde : “Le conflit est inévitable, car il est inscrit dans l’histoire des nations : c’est le fameux piège de Thucydide, historien et politicien athénien, qui expliquait déjà il y a 2 500 ans dans La Guerre du Péloponèse comment une nation montante et une nation déclinante sont condamnées à s’affronter. ”.

La stratégie chinoise

Les deux auteurs rappellent à juste titre que les Chinois sont revanchards et se nourrissent des humiliations qu’ils ont subies depuis 200 ans : “Ceux qui feignent de penser que le conflit en est à ses tout débuts, et croient l’affrontement évitable, sont des naïfs : cela fait déjà bien longtemps que la Chine prépare son coup, à savoir prendre sa revanche sur les humiliations subies aux XIXe et XXe siècle du fait des Occidentaux, et dominer au minimum l’Asie. Quant aux États-Unis, ils ont déplacé le centre de leurs préoccupations de l’Europe à cette région du monde depuis la chute de l’URSS. Mais il ne faut pas se leurrer. Quand on mesure l’ampleur du désastre afghan, après vingt années de guerre totalement inutile, dont le coût financier oscille entre 1 000 et 2 000 milliards de dollars selon les calculs.“

Vers une guerre d’un nouveau genre

Jean-Baptiste Giraud et Jacques Bichot lancent également l’alerte concernant l’asymétrie créée par un nouveau type d’affrontement, la guerre de l’information : “Or, qui peut dire, dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, ce qu’un conflit d’opinions et de communication opposant une « petite nation » de 335 millions d’âmes à une « grande nation » cinq fois plus peuplée pourrait donner dans les journaux, les JT, et sur les réseaux sociaux ? Qui de David ou de Goliath l’emporterait ? ”

Jean-Baptiste Giraud, journaliste économique, est directeur de la rédaction d’Économie Matin qu’il a fondé en 2004, et chroniqueur sur RTL. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages de vulgarisation scientifique et économique. Jacques Bichot, professeur émérite à l’université Jean-Moulin-Lyon III, docteur en mathématiques et en économie, est reconnu comme spécialiste des retraites, de la sécurité sociale et de la monnaie. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet. Leur dernier livre offre une mise en lumière pédagogique des conséquences de l’affrontement entre Pékin et Washington.