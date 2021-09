Le second fond de pension du Canada va cesser de financer le pétrole

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), deuxième plus important fond de pension du Canada, va cesser de financer le pétrole d’ici fin 2022. Les cessions d’actif de la CDPQ dans les compagnies pétrolières devrait représenter environ 2,7 milliards d’euros. Une annonce forte, alors que, depuis l’Accord de Paris, le financement mondial des énergies fossiles n’a pas cessé de grimper.

A moins de deux mois de la COP26 de Glasgow, et quelques semaines après la publication de la très inquiétante première partie du dernier rapport du Giec, la CDPQ va officialiser la cession de ses actifs dans des compagnies pétrolières pour la fin de l’année 2022. Voici plusieurs années que groupes citoyens, ONG et associations réclament au second fond de pension du Canada de cesser de financer le pétrole.

Malgré l’Accord de Paris, malgré l’urgence climatique, la finance mondiale investit toujours dans les combustible fossiles

La CDPQ gère les retraites de plus de 6 millions de Canadiens. Elle possède des actifs d’une valeur totale de 390 milliards de dollars canadiens (263 milliards d’euros). Le fond de pension possède notamment 18% d’Alstom, font il est le premier actionnaire, et 30% d’Eurostar. Les actifs de la CDQP dans des compagnies pétrolières, notamment Suncor et Exxon, représentent environ 4 milliards de dollars canadiens, soit 2,7 milliards d’euros.

Malgré l’urgence climatique, malgré de nombreux effets d’annonce, la finance mondiale tarde à se désengager des combustibles fossiles. Alors que cesser tout investissement dans les hydrocarbures serait vital pour nos sociétés, les grandes banques mondiales ont augmenté les financements accordés aux producteurs d’énergies fossiles de près de 5,9 % entre 2016 et 2020.