Rencontre historique entre le président égyptien et le premier ministre israélien

Au lendemain de l’annonce d’un plan de soutien économique d’Israël à la bande de Gaza, où l’Egypte se pose en médiateur entre le Hamas et Tel-Aviv, le premier ministre israélien, Naftali Bennett, s’est rendu en Egypte où il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi. C’est la première visite officielle d’un dirigeant israélien sur le sol égyptien depuis 2011.

Israël et l’Egypte resserrent leurs liens diplomatiques. Ce 13 septembre 2021, le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi a reçu le premier ministre israélien, Naftali Bennett. Les deux homme se sont rencontrés à Charm el-Cheikh, au bord de la mer Rouge. Un premier ministre israélien n’était plus venu en Egypte depuis 2011. La question de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, frontalière de l’Egypte, ont été au coeur des discussions.

L’Egypte joue en effet depuis plusieurs années un rôle de médiateur entre Israël et les Palestiniens. En particulier avec le Hamas, que Tel-Aviv ne reconnait pas, et avec lequel le gouvernement israélien refuse de discuter. Abdel Fattah Al Sissi a notamment eu un rôle-clé dans le cessez-le-feu du 20 mai 2021, au terme de la dernière guerre entre Israël et le Hamas.

Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, sur la même longueur d’onde que le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi sur la bande de Gaza

Qui plus est, contrairement à son prédécesseur Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett est sur la même longueur d’onde que le président égyptien sur la meilleure façon d’aborder la question palestinienne. Tout deux estiment en effet qu’il faut affaiblir le Hamas et renforcer l’Autorité Palestinienne.

Cette rencontre a lieu le lendemain de l’annonce, par le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, d’un plan d’investissement en deux temps dans la bande de Gaza, pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens sur place. D’abord, selon lui, « les lignes électriques seraient réparées, le gaz connecté et une usine de dessalement d’eau construite ». Ensuite, Israël pourrait construire un port et un lien routier avec la Cisjordanie occupée, où se trouve le siège de l’Autorité Palestinienne.

Ce plan vise, selon Yaïr Lapid, à « créer de meilleures conditions pour de futurs pourparlers ». Mais il impose que le Hamas s’engage à un « calme de longue durée ». « Les conditions politiques – en Israël et au sein de l’Autorité palestinienne – ne permettent pas de progrès diplomatiques pour le moment. Mais à Gaza, nous pouvons et nous devons agir maintenant. », a conclu le chef de la diplomatie israélienne.