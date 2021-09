Etats-Unis : la statue géante du général Lee à Richmond déboulonnée

Un nouveau symbole de l’esclavagisme a été abattu, aux Etats-Unis : le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, a décidé d’organiser une grande cérémonie publique pour déboulonner l’immense statue de général Lee à Richmond, la plus importante du pays par la taille. Le général Lee était le principal chef de l’armée confédérée durant la Guerre de Sécession.

Drapeau sudiste retiré de celui de l’Etat, statues et monuments déboulonnés, retirés ou détruits… Progressivement, les Etats-Unis suppriment les derniers symboles confédérés de leur espace public. Le mouvement Black Lives Matter puis la mort de Georges Floyd ont encore accentué ce phénomène. De nombreux monuments ou statues ont ainsi été enlevés ces dernier mois, le plus souvent en catimini, la nuit.

Mais c’est en plein jour que le gouverneur de Virginie, le démocrate Ralph Northam, a décidé d’agir. Il a en effet pris la décision de déboulonner le plus important symbole confédérée encore debout. A savoir l’immense statue équestre du général Lee, à Richmond. Pour rappel, Richmond était la capitale des Etats confédérés pendant la Guerre de Sécession. Et le général Lee le principal chef de l’armée sudiste, qui voulait maintenir l’esclavage.

La statue du général Lee ne surplombera plus Richmond, ancienne capitale confédérée

Certes, la Guerre de Sécession fut un conflit autrement plus complexe qu’un affrontement entre de méchants esclavagistes au Sud et de gentils abolitionnistes au Nord. Mais les symboles confédérés restent intimement liés à la question de l’esclavage. Et continuent de choquer profondément les populations afro-américaines, et tous les défenseurs des droits civils.

Ralph Northam avait décidé de déboulonner la statue depuis plus d’un an. Mais une longue bataille judiciaire menée par les défenseurs de la statue a retardé l’exécution de cette décision. C’est finalement le 8 septembre 2021, devant une foule applaudissant le geste ou huant le symbole, que des ouvriers ont retiré la statue de l’espace public, après plus de 130 ans de présence. Richmond « n’est plus la capitale de la confédération », s’est félicité le maire afro-américain de la ville, Levar Stoney.