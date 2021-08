L’incendie qui a ravagé la Cinémathèque Brésilienne, un «acte d’agression contre la culture brésilienne»

Fin juillet 2021, un incendie a ravagé les locaux de la Cinémathèque Brésilienne. Les dégâts sont considérables, près de 4 tonnes de documents sont partis en fumée, ainsi que 2 000 copies de films brésiliens et étrangers. Plusieurs cinéastes, dont Kleber Mendonça Filho, dénoncent la gestion calamiteuse de la culture par le gouvernement du président Jair Bolsonaro.

Certes, le gros des archives filmiques était situé dans un autre bâtiment et n’a pas été touché. Mais l’incendie qui a ravagé, ce 30 juillet 2021, la Cinémathèque Brésilienne a occasionné de très importants dégâts. Quatre tonnes d’archives papiers sont notamment partis en fumée. De nombreux objets destinés à un futur musée du cinéma ont également brûlé. Plus de 2 000 copies de films brésiliens et étrangers, stockés dans ces locaux, sont également irrémédiablement perdus.

Brésil : l’incendie de la Cinémathèque, un effet de la politique de Bolsonaro ?

Après le drame, le cinéaste Kleber Mendonça Filho accuse très directement le président Jair Bolsonaro. «Ce n’est pas que de l’incompétence, il y a aussi dans tout ça un acte d’agression contre la culture brésilienne. Et qui ne se résume pas à trancher dans les budgets. Il y a un an, la Cinémathèque a été fermée, et ses employés limogés, du jamais vu », dénonce-t-il.



Depuis, selon le cinéaste Roberto Gervitz, leader du mouvement SOS Cinemateca, le fond d’archive de la Cinémathèque «ne bénéficie d’aucune surveillance, faute de personnel». Qui plus est, les archives papiers qui sont parties en fumée étaient en cours de numérisation au moment de la fermeture de la Cinémathèque.

L’incendie est donc bel et bien accidentel, mais ses effets désastreux auraient pu être minimisés sans la politique clairement anti-culturelle du président Bolsonaro.