Harcèlement sexuel : le gouverneur de New-York, Andrew Cuomo, contraint à la démission

Accusé depuis février 2021 de harcèlement sexuel par onze anciennes collaboratrices, le gouverneur de New-York, Andrew Cuomo, a fini par présenter sa démission ce 10 août 2021. Il a été remplacé par Kathy Hochul, qui devient la première femme gouverneur de l’Etat de New-York.

La position d’Andrew Cuomo était devenue intenable. Gouverneur de l’Etat de New-York depuis 2011, l’élu démocrate fait face à des accusations de harcèlement sexuel de onze anciennes collaboratrices, depuis février 2021.

S’il a pu résister, en mars 2021, aux demandes de démission, la remise, début août 2021, d’un rapport d’enquête accablant, commanditée par la procureure générale de l’État de New York, Letitia Jame, a sonné le glas de son mandat. Même le président des Etats-Unis Joe Biden a réclamé sa démission.

Andrew Cuomo nie le harcèlement sexuel, mais reconnait qu’il a “offensé” onze femmes

Ce 10 août 2021, Andrew Cuomo a donc démissionné, en reconnaissant à demi-mots les faits, mais en les minimisant : “Les accusations les plus graves ne reposent sur aucune base crédible dans le rapport. Et il y a une différence entre des allégations d’agissements inappropriés et le fait de conclure qu’il y a harcèlement sexuel. Mais ça ne veut pas dire que onze femmes n’ont pas été offensées. Elles le sont. Et pour cela, je m’excuse profondément”, a déclaré l’élu démocrate.

Une des onze victimes a porté plainte, l’affaire aura donc des suites pénales. Andrew Cuomo sera remplacé, à partir du 24 août, par la vice-gouverneur Kathy Hochul, qui devient la première femme gouverneure de l’Etat de New-York. Dans sa déclaration de démission, Andew Cuomo a salué les capacités de celle qui va le remplacer, la jugeant “intelligente et compétente”.