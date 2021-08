Conférence Internationale pour le Liban : la France valide 312 millions d’euros d’aide

Un an après l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et plongé le Liban dans une crise économique et institutionnelle sans précédent, le président de la République française, Emmanuel Macron, a organisé une Conférence Internationale sur le Liban, ce 4 août 2021. Les promesses de don ont dépassé les 300 millions d’euros, mais la communauté internationale, France en tête, réclame à la classe politique libanaise de changer rapidement d’attitude.

Ce 4 août 2021 s’est tenu une Conférence Internationale virtuelle pour aider le Liban, à l’initiative de la France, un an jour pour jour après l’explosion qui a ravagé le port et la ville de Beyrouth.

Ce drame a précipité le pays dans une triple crise : politique (le premier ministre de l’époque Hassan Diab a démissionné, mais son successeur Najib Mikati n’a toujours pas formé de gouvernement), sanitaire (à cause de la pandémie de Covid-19) et surtout économique – la pire à ce niveau depuis 1850, selon la Banque Mondiale, avec famines, pénuries de carburant et de médicaments et des coupures d’électricité jusqu’à vingt-deux heures par jour.

Le ton de la Conférence, menée depuis le fort de Brégançon par Emmanuel Macron, était donc extrêmement critique pour la classe politique libanaise, lui réclamant de prendre ses responsabilités et de former rapidement un gouvernement.

Durant la Conférence, Emmanuel Macron se montre très critique avec la classe politique du Liban

« Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement (…). Je pense que c’est une faute historique et morale », a attaqué Emmanuel Macron en ouverture. « La crise que vit le Liban n’est pas un coup du sort ni une fatalité. Elle est le fruit de faillites individuelles et collectives et de dysfonctionnements injustifiables », poursuit-il, en accusant notamment la classe politique libanaise de faire passer « ses intérêts individuels et partisans avant les intérêts du peuple libanais ». Le président américain Joe Biden a, quant à lui, demandé aux politiques libanais de « réformer l’économie et [de] combattre la corruption ».

Dans le même temps, l’appel à la solidarité internationale a dépassé l’objectif fixé par la France de 350 millions de dollars. La France a promis de débloquer une aide d’urgence de « près de 100 millions d’euros » sur les douze prochains mois – après celle de 85 millions d’euros en 2020. Joe Biden a garanti un soutien de 100 millions de dollars (84 millions d’euros), le ministre des affaires étrangères allemand, Heiko Maas, de 40 millions d’euros.

Au total, 370 millions de dollars (312 millions d’euros) d’aide internationale ont été promis. L’objectif de ces fonds est de répondre aux besoins d’urgence de la population libanaise sur le plan de l’alimentation, de l’éducation et de la santé.